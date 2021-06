Suzano : définit un nouvel objectif ambitieux de conservation de la biodiversité à long terme

Suzano, le premier producteur mondial de pâte et de papier d’eucalyptus et une référence mondiale dans la fabrication de bioproduits développés à partir d’eucalyptus, a annoncé le 25 juin un nouvel objectif de conservation à long terme de la biodiversité lors de sa Présentation inaugurale aux investisseurs d’ESG.

L’ambitieux objectif de l’entreprise permettra de relier un demi-million d’hectares de zones de conservation d’ici 2030, en se concentrant plus particulièrement sur les biomes du Cerrado du Brésil, de l’Amazonie et de la forêt atlantique. Cette zone couvre une étendue de terrain équivalente à Paris, Madrid, Moscou, Oslo et Rio de Janeiro réunis.

Pour veiller à adhérer aux meilleures pratiques de conservation et aux politiques internationales, Suzano a mené une vaste phase de consultation avec plus de 50 parties prenantes nationales et internationales, y compris des ONG, des organisations des secteurs public et privé et des universitaires. Cette consultation a permis d’évaluer les opportunités et les défis associés à la préservation de la biodiversité dans les régions les plus à risque du Brésil.

Suzano a déterminé que le moyen le plus efficace de soutenir la biodiversité est d’inverser la fragmentation des habitats en créant des « corridors de biodiversité ». La fragmentation est l’une des menaces principales pour les biomes au Brésil et d’ici 2030, Suzano travaillera avec des parties prenantes locales et internationales pour connecter environ 1 850 fragments de forêt isolés en atténuant et, si possible, en éradiquant les menaces pour la biodiversité dans toutes les régions.

« Nous avons commencé à affronter un formidable défi, en rassemblant pour cela de multiples acteurs, car notre mission de connecter des biomes fragmentés ne couvrira pas des terres appartenant uniquement à Suzano. Notre ambition est de lancer un mouvement collaboratif à long terme qui contribuera à protéger les espèces menacées tout en améliorant la gestion de l’environnement, et de travailler ensemble pour le développement des communautés et la création d’opportunités génératrices de revenus », a déclaré Pablo Machado, directeur général pour la Chine et responsable du développement durable chez Suzano.

Les défis de la biodiversité que Suzano veut relever à travers l’objectif de biodiversité portent sur la minimisation des changements nuisibles à la composition écologique du paysage, ainsi que sur la réduction de la variabilité génétique, et sur l'extinction potentielle causée par l’isolement des espèces, les pertes de résilience au changement climatique et les déséquilibres liés aux ravageurs naturels et aux maladies.

À propos de Suzano

Guidée par son objectif de renouveler la vie en s’inspirant des arbres, Suzano est une référence mondiale dans le développement de solutions durables et innovantes à partir de sources renouvelables. Plus grand producteur de pulpe d’eucalyptus du monde et l’un des plus grands fabricants de papier d’Amérique latine, Suzano fournit plus de deux milliards de personnes et exporte vers plus de 100 pays. Les actions de Suzano sont cotées en bourse au Brésil et à New York. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.suzano.com.br/en.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210628005659/fr/