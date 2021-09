Suzano : rejoint des initiatives mondiales visant à prendre les rênes de la décarbonation de l'économie mondiale

L’entreprise adhère à la campagne Business Ambition for 1.5°C et à la Science Based Target Initiative (SBTi)

Suzano, premier producteur mondial de pâte et de papier à base d’eucalyptus et une référence mondiale dans la fabrication de bioproduits élaborés à partir d’eucalyptus, a rejoint la campagne « Business Ambition for 1.5°C » et la « Science Based Target Initiative » (SBTi), un mouvement qui vise à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et par conséquent accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. En rejoignant ces initiatives, Suzano participe également à la campagne « Race to Zero » soutenue par les Nations Unies, qui se mobilise en faveur d’une reprise sans carbone.

« C’est formidable de voir Suzano se joindre à la campagne Race to Zero. Ils ont fait preuve d’un véritable leadership en comprenant comment le secteur forestier peut contribuer à notre effort mondial de lutte contre le changement climatique. Nous sommes fiers d’avoir à nos côtés Suzano qui s’engagera avec d’autres entreprises et gouvernements pour atteindre notre objectif unifié de 1,5 °C », a déclaré Gonzalo Muñoz, champion de haut niveau du climat dans le cadre de la COP26.

Suzano a déjà pris des engagements volontaires pour réduire ses émissions et intensifier ses efforts visant à éliminer les gaz à effet de serre de l’atmosphère, qui constituent les « Engagements pour renouveler la vie » (Commitments to Renew Life), un ensemble de 14 objectifs publics à long terme mis en place par Suzano.

En plus de ceux-ci, au cours des deux prochaines années, Suzano va établir des objectifs alignés sur les scénarios cibles de réduction des émissions de 1,5 °C de la SBTI, comme préconisé par l’initiative, ceci couvrant à la fois les propres émissions de l’entreprise et les émissions de la chaîne de valeur.

La société s’engagera également avec d’autres acteurs pour soutenir la SBTi afin de promouvoir l’amélioration des méthodologies liées au secteur des forêts plantées, de la pâte et du papier.

« Nous sommes en train de développer de nouveaux produits à partir d’arbres plantés qui peuvent remplacer les matériaux dérivés des combustibles fossiles et nos efforts contribuent déjà directement à la capture du carbone de l’atmosphère. Mais nous souhaitons aller plus loin. En rejoignant la campagne "Business Ambition for 1.5°C", la SBTi et la campagne "Race to Zero", nous allons travailler à rassembler encore plus d’acteurs, qu’ils viennent du privé ou de la sphère publique, pour discuter et convenir de la manière dont nous pouvons avancer vers une économie à faibles émissions de carbone », a déclaré Walter Schalka, PDG de Suzano.

Suzano s’engage à étendre ses ambitions et à accélerer son parcours de décarbonation. À cette fin, Suzano va continuer d’investir dans diverses initiatives telles que l’innovation produit, la réduction de la consommation des combustibles fossiles, et les énergies renouvelables.

