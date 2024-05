La certification Chain of Custody garantit aux clients une transparence totale de la chaîne d’approvisionnement en bois durable FSC® est la norme internationale la plus rigoureuse en matière de sylviculture responsable

Woodspin, producteur et distributeur exclusif de fibre SPINNOVA® à base de bois, a obtenu la certification Chain of Custody de Forest Stewardship Council® (FSC). Cela signifie que le bois utilisé par Woodspin pour sa fabrication peut être entièrement tracé depuis son origine jusqu’au produit fibreux final, ce qui donne à ses clients l’assurance d’un approvisionnement durable.

Woodspin est une coentreprise détenue à parts égales par Suzano, le plus grand producteur mondial de pâte de bois dur, et Spinnova, une entreprise finlandaise innovante spécialisée dans la technologie des matériaux. Woodspin utilise du bois dur d’eucalyptus cultivé de manière responsable, planté, récolté et approvisionné par Suzano dans des fermes au Brésil. Suzano est le plus grand producteur d’eucalyptus au monde et gère 26 000 km2 de terres, dont 40 % sont réservés à la conservation permanente.

FSC® est connu comme la norme internationale la plus rigoureuse en matière de sylviculture responsable. La certification FSC® garantit qu’une forêt est gérée de manière à préserver la diversité biologique et à améliorer la vie des populations et des travailleurs locaux, tout en assurant sa viabilité économique.

Woodspin produit la fibre unique SPINNOVA® à base de bois, sans produits chimiques nocifs ni pollution. La fibre SPINNOVA® a une empreinte carbone de 74 % inférieure et une consommation d’eau de 98 % inférieure à celle du coton conventionnel.* L’utilisation exclusive des matières premières à base d’eucalyptus de Suzano permet à Woodspin de garantir une traçabilité de bout en bout tout en s’engageant à ne pas déforester et à respecter des pratiques éthiques et durables complètes.

Jari Aittakari, directeur des ventes chez Woodspin, déclare :

« Les consommateurs et les parties prenantes à chaque étape de la chaîne de valeur textile méritent de connaître l’origine des produits qu’ils achètent, de savoir qu’ils ont été produits de manière éthique et que les matériaux utilisés pour les fabriquer ont été obtenus de manière durable.

Nous reconnaissons que la demande de transparence de la chaîne d’approvisionnement augmente. Cette certification FSC® démontre à nos partenaires, qu’il s’agisse de marques ou de producteurs, que la fibre SPINNOVA® de Woodspin est produite selon les normes les plus strictes, de la ferme à la fibre, sans aucun compromis. »

Fabian Farkas, directeur du marketing chez FSC® International, déclare :

« Alors que le secteur forestier continue de repousser les limites grâce à l’innovation, les acteurs clés reconnaissent de plus en plus FSC® comme le fournisseur de solutions pour un approvisionnement responsable. La certification FSC® Chain of Custody de Woodspin est une étape importante qui ouvre la voie à une production de fibres textiles plus durable et plus évolutive et, à terme, à un monde sans combustibles fossiles. »

Cette certification fait suite à l’ouverture en 2023 de la première usine de Woodspin produisant des fibres SPINNOVA® à base de bois à Jyväskylä, en Finlande. Cette usine produit des fibres textiles biodégradables qui permettent de fabriquer des vêtements dont le toucher est proche de celui des fibres naturelles issues des arbres. L’installation moderne de Woodspin utilise la technologie des fibres Spinnova, qui est conçue pour ne produire aucun déchet. Elle utilise un système avancé de récupération d’énergie pour recycler son seul sous-produit, la chaleur excédentaire, qui peut être réutilisée dans un réseau de chauffage local.

La fibre SPINNOVA® à base de bois est déjà utilisée par des marques de mode mondiales telles qu’adidas et Bestseller.

À propos de Woodspin

Woodspin est le producteur et le vendeur exclusif de la fibre SPINNOVA® à base de bois, un matériau durable et recyclable fabriqué à partir d’arbres. Woodspin est une coentreprise détenue à parts égales par Suzano, le plus grand producteur mondial de pâte de bois dur, et Spinnova, une entreprise finlandaise innovante spécialisée dans la technologie des matériaux. Le produit unique de Woodspin associe le bois dur d’eucalyptus cultivé de manière responsable par Suzano à la technologie d’avant-garde de Spinnova. Notre processus utilise radicalement moins d’eau et moins d’émissions de CO2 que les fibres alternatives, ne nécessite pas de produits chimiques nocifs et ne laisse pas de déchets comme sous-produits. http://woodspin.com/

À propos de FSC®

FSC® est une organisation à but non lucratif qui propose une solution éprouvée de gestion durable des forêts. Actuellement, plus de 150 millions d’hectares de forêts dans le monde sont certifiés selon les normes FSC®. Les ONG, les consommateurs et les entreprises considèrent FSC® comme le système de certification forestière le plus rigoureux pour relever les défis actuels en matière de déforestation, de climat et de biodiversité. La norme de gestion forestière FSC® repose sur dix principes fondamentaux conçus pour prendre en compte un large éventail de facteurs environnementaux, sociaux et économiques. Le label « check tree » de FSC est apposé sur des millions de produits forestiers et vérifie qu’ils proviennent d’une source durable, de la forêt au consommateur. www.fsc.org.

À propos de SPINNOVA – Des matériaux textiles durables, naturellement

Spinnova transforme la façon dont les textiles sont fabriqués dans le monde entier. Basée en Finlande, Spinnova a développé une technologie brevetée révolutionnaire pour fabriquer des fibres textiles à partir de bois ou de déchets, tels que le cuir, les textiles ou les déchets agricoles, sans produits chimiques nocifs. La fibre SPINNOVA® ne produit aucun déchet, et ses émissions de CO2 et sa consommation d’eau sont minimes. La fibre SPINNOVA® est biodégradable et recyclable.

Spinnova s’engage à n’utiliser que des matières premières durables telles que le bois et les déchets certifiés FSC. La fibre SPINNOVA® est produite sans processus chimique complexe ou nocif, et a le toucher et la sensation des fibres naturelles telles que le coton et le lin. Spinnova a été récompensée par Fast Company, ISPO, Scandinavian Outdoor, ANDAM, Monocle et Marie Claire UK.

Les actions de Spinnova (SPINN) sont cotées au Nasdaq First North Growth Market Finland.

Site Web SPINNOVA® : www.spinnova.com

Site de l’entreprise et des relations avec les investisseurs : www.spinnovagroup.com

À propos de Suzano

Suzano est le plus grand producteur mondial de pâte à papier. Nos matières premières cultivées de manière responsable sont utilisées dans des produits destinés à plus de deux milliards de personnes dans plus de 100 pays, notamment des mouchoirs en papier et du papier hygiénique, des livres, du papier d’impression et d’écriture, des couches et des produits d’hygiène, des emballages, des textiles et toute une série d’applications innovantes qui peuvent remplacer les produits fabriqués à partir de combustibles fossiles.

Notre pâte à papier est fabriquée à partir de la biomasse produite par des eucalyptus cultivés, offrant ainsi une matière première biodégradable, renouvelable et recyclable pour les consommateurs et l’industrie. Nous plantons 1,2 million d’arbres par jour et ne récoltons que ce que nous avons planté. Nous gérons environ 26 000 km² de terres, dont près de 40 % sont protégés pour une conservation permanente, avec une politique de zéro déforestation dans toutes nos opérations.

L’histoire de Suzano remonte à plus de 100 ans. L’entreprise est cotée à la bourse B3 au Brésil (SUZB3) et à la bourse de New York (SUZ) aux États-Unis. Pour en savoir plus : www.suzano.com.br/en.

