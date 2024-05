Suzhou Anjie Technology Co., Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la conception, la fabrication et la distribution de composants fonctionnels de produits électroniques grand public et de véhicules à énergie nouvelle. Les principaux produits de la société comprennent des composants fonctionnels en pâte, des composants fonctionnels isolants, des matériaux tampons, des composants fonctionnels de blindage, des matériaux de rétroéclairage, des composants fonctionnels à rayonnement thermique, des matériaux conducteurs, des films adhésifs optiques, des composants fonctionnels décoratifs, des panneaux tactiles et du verre de protection pour les fenêtres, entre autres. L'entreprise distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et pièces électroniques