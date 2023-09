Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution de produits métalliques de précision et de produits électroniques de précision. Les principaux produits de la société sont les tôles de précision, les moulages sous pression de précision, les diodes électroluminescentes (LED) et leurs composants d'affichage, les écrans tactiles, les modules d'affichage à cristaux liquides (LCM) et les cartes de circuits imprimés flexibles. Ses tôles de précision sont utilisées dans les communications mobiles et les automobiles. Ses produits électroniques de précision sont utilisés dans l'électronique grand public et autres. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.