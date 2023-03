Tesla se tourne vers l'Asie pour résoudre ses problèmes de batterie

Tesla a fait appel aux entreprises chinoises Ningbo Ronbay New Energy et Suzhou Dongshan Precision Manufacturing pour l'aider à réduire les coûts des matériaux alors qu'elle augmente la production de cellules de batterie 4680 aux États-Unis, selon plusieurs sources citées par Reuters.

Si le fabricant de véhicules électriques basé à Austin, au Texas, parvient à résoudre les problèmes de performance et de processus et à atteindre ses objectifs de production ambitieux, la 4680 pourrait finalement être la cheville ouvrière - plutôt que le point d'étranglement - du rêve du PDG Musk de construire 20 millions de véhicules par an d'ici à 2030.

Ni Tesla ni Musk n'ont pu être joints pour un commentaire.

Dans le cadre de ses efforts, Tesla a également signé un accord avec la société coréenne L&F Co pour fournir des cathodes à haute teneur en nickel qui pourraient augmenter la densité énergétique de ses cellules 4680, a déclaré l'une des sources.

Le constructeur automobile vise à augmenter sa propre production avec des cellules 4680 du Coréen LG Energy Solution et du Japonais Panasonic - une police d'assurance pour décrocher la production future de VE, ont déclaré deux des sources. LG et Panasonic devraient fournir des cellules pour Cybertruck, a déclaré l'une des sources.

Une pénurie de batteries signifie que "les usines s'arrêtent", a rappelé Musk aux investisseurs au début du mois de mars.

Crucial pour le Cybertruck

La nouvelle batterie devrait jouer un rôle clé dans le lancement, à la fin de l'année, du Cybertruck en acier inoxydable, le premier nouveau modèle de l'entreprise depuis plus de trois ans. Tesla a envisagé trois options de batteries pour s'assurer que le lancement ne soit pas à nouveau retardé : des cellules 2170 plus petites, largement utilisées dans d'autres modèles Tesla, des cellules 4680 et des cellules lithium-fer-phosphate moins coûteuses. Mais le fabricant de VE a préféré attendre que les cellules 4680 soient prêtes, ont indiqué les sources.

Les détails de la stratégie de Tesla en matière de batteries Cybertruck, y compris l'utilisation de cellules 4680 et l'examen d'autres options, n'ont pas été communiqués. En 2022, Musk a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que les batteries 4680 soient un "facteur limitant pour Cybertruck ou autre chose".

La cellule 4680 conçue par Tesla - ainsi nommée en raison de ses dimensions extérieures (46 mm de diamètre, 80 mm de longueur) - est cruciale pour les futurs plans de production. Tesla a l'intention d'en fabriquer des versions dans des usines au Texas, en Californie, au Nevada et à Berlin, qui seront utilisées dans des véhicules allant du modèle Y au Cybertruck, ont indiqué les sources.

Mais Tesla a encore du mal à faire monter en puissance la première vague de production, a reconnu M. Musk lors de la journée des investisseurs de Tesla le 1er mars.

Tesla pourrait avoir un impact majeur sur le secteur des batteries

Malgré les problèmes immédiats, certains analystes restent optimistes quant à la capacité de Tesla à les résoudre. "Alors que le risque d'exécution demeure et que de nombreux détails sont inconnus, l'impact de Tesla sur l'industrie mondiale des batteries pourrait encore être sous-estimé", a déclaré Morgan Stanley après la journée des investisseurs.

Musk a annoncé pour la première fois la nouvelle cellule lors du Battery Day en septembre 2020. À cette occasion, il a promis une réduction de 50% du coût des cellules grâce à une série d'innovations, allant d'une taille de cellule plus grande à un nouveau processus d'enrobage des électrodes "à sec" qui pourrait réduire considérablement la taille et le coût d'une usine de batteries tout en améliorant les performances des cellules.

Les retards répétés dans le passage de la nouvelle cellule de la phase initiale du prototype à la production à grande échelle ont également retardé l'introduction du Cybertruck tant attendu, qui a été conçu pour tirer parti de l'amélioration potentielle de la densité énergétique et de la puissance de la cellule - des progrès qui ne se sont pas encore concrétisés.

Mais il faudra du temps aux fournisseurs pour augmenter la production.

Panasonic exploite une ligne de production pilote de 4680 dans son usine de Wakayama, au Japon, et prévoit de commencer la production en volume plus tard au cours de l'exercice fiscal qui s'achève en mars 2024. Shoichiro Watanabe, directeur technologique de Panasonic Energy, a indiqué le mois dernier que la nouvelle usine de batteries de l'entreprise au Kansas se concentrera dans un premier temps sur les cellules 2170, mais qu'elle transférera éventuellement la production de 4680 vers l'Amérique du Nord.

L'année dernière, LG a déclaré qu'elle prévoyait d'ouvrir une nouvelle ligne de production de 4680 dans son usine d'Ochang en Corée au cours du second semestre 2023.

Les cellules 4680 de première génération de Tesla, fabriquées dans son usine de Fremont, en Californie, n'ont pas atteint l'objectif de densité énergétique, selon les personnes impliquées.

Jusqu'à présent, le constructeur automobile a réussi à appliquer une couche sèche sur l'anode - l'électrode négative - mais il rencontre encore des difficultés pour appliquer une couche sèche sur la cathode, là où les progrès les plus significatifs devraient être réalisés, ont déclaré les sources.

La tentative de Tesla d'accélérer la production du processus de revêtement à sec a jusqu'à présent permis de produire suffisamment de batteries pour environ 50 000 véhicules par an, ont déclaré M. Musk et les dirigeants de l'entreprise.

En 2020, M. Musk a déclaré que Tesla disposerait en interne d'une capacité de production de 4680 batteries suffisante pour fournir 1,3 million de Model Y.

Mieux vaut trop que pas assez

Bien que les dirigeants aient déclaré qu'il était probable que Tesla soit en mesure de multiplier par cinq la production de 4680 d'ici à la fin de l'année, l'entreprise se protège.

Musk juge que si Tesla devait se retrouver avec des batteries en trop cette année, il n'y aurait pas de problème. Elle pourra les utiliser pour les systèmes de stockage d'énergie qu'elle vend aux services publics et aux consommateurs.

Tesla a également installé des cellules 4680 de première génération avec des cathodes "humides" dans les packs dits structurels des Model Y construits au Texas. La majorité de ces véhicules utilisent des cellules 2170 plus anciennes.

Tesla prévoit d'utiliser une cathode contenant plus de 90% de nickel dans la prochaine génération de cellules 4680, selon deux sources. L&F devrait être l'un des fournisseurs de cette cathode à haute teneur en nickel, selon une autre source.