Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Co., Ltd. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services technologiques pour les tests d'appareils électriques. La société exerce ses activités dans deux secteurs principaux. Le segment des services technologiques professionnels est principalement impliqué dans la fourniture de services d'essais d'appareils électriques basse tension, de services d'essais d'appareils électriques haute tension, de services d'essais environnementaux et de services de certification. Le secteur Autres activités est principalement impliqué dans la recherche, le développement, la construction, la fabrication, la vente et l'exploitation de logiciels et de systèmes d'essai, ainsi que dans la fourniture de services de conseil en technologie d'essai.