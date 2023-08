Suzhou Future Electrical Company Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente d'accessoires pour disjoncteurs à basse tension. Les principaux produits de la société comprennent des accessoires de disjoncteur à cadre, des accessoires de disjoncteur à boîtier moulé et des appareils terminaux intelligents. Les produits de la Société sont principalement utilisés dans des occasions sans surveillance telles que les réseaux intelligents, les bâtiments intelligents, les stations de base de communication, le transport ferroviaire, la surveillance de la sécurité, le photovoltaïque distribué et la lutte contre les incendies clés. La société exerce principalement ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Equipements et composants électriques