SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO. LTD. est une société basée en Chine, principalement engagée dans les secteurs des dispositifs discrets et du conditionnement de circuits intégrés. La société propose principalement des diodes, des ponts redresseurs, des dispositifs montés en surface, des modules intégrés de dérivation photovoltaïque, des circuits intégrés (CI) en boîtier quadruple plat sans plomb (QFN) et des CI en boîtier double plat sans plomb (DFN), ainsi que des accéléromètres et des produits solaires en argent. Ses produits sont utilisés dans les dispositifs d'alimentation électrique de l'aérospatiale, de l'automobile, des éclairages verts, des technologies de l'information (TI), des appareils ménagers, des grands équipements et d'autres domaines. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.