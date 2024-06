Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd. est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la vente d'équipements de transmission et de distribution d'énergie et d'équipements de contrôle. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des ensembles complets d'équipements électriques, des dispositifs de charge, des dispositifs de mesure de l'énergie contre le vol d'électricité et des dispositifs d'amélioration de la qualité de l'énergie. La société est également impliquée dans la distribution d'énergie intelligente et dans les activités d'ingénierie, de fourniture et de construction (EPC), ainsi que dans la fourniture de solutions intégrées d'application de l'énergie. L'entreprise exerce ses activités principalement sur le marché national, avec l'Est de la Chine comme principal marché.

Secteur Equipements électriques lourds