Suzhou Wanxiang Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement de pièces électroniques. L'activité principale de la société est la recherche et le développement, la production et la vente de composants de précision pour l'électronique grand public. Les produits de la société comprennent divers composants de précision structurels, fonctionnels et auxiliaires, tels que des composants de protection thermique, des composants intégrés de transmission et de contrôle numériques et électroniques, des composants structurels de précision et des composants fonctionnels flexibles. Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés dans les produits électroniques grand public tels que les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones mobiles et les appareils portables intelligents. L'entreprise est également engagée dans la production de batteries lithium-ion miniatures.

Secteur Equipements et pièces électroniques