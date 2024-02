Suzhou Weizhixiang Food Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de plats semi-finis. Les principaux produits de la société sont les plats semi-finis à base de viande, de volaille et de produits aquatiques. En outre, la Société a également introduit des produits semi-finis tels que des légumes et des boîtes cadeaux, ainsi que des condiments préfabriqués tels que des sachets de sauce et des sachets d'assaisonnement. La société distribue ses produits à la fois sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Transformation des aliments