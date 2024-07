Suzhou West Deane New Power Electric Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la conception, à la production et à la vente de produits de connexion électrique. Les principaux produits de la société sont les systèmes de connexion de batterie et les barres omnibus composites. Le système de connexion de batterie comprend un système de connexion de batterie de puissance et un système de connexion de batterie de stockage d'énergie. Les barres composites comprennent des barres électriques industrielles et des barres de contrôle électronique. Les produits de la société sont largement utilisés dans les véhicules à énergie nouvelle, le stockage d'énergie électrochimique, le transport ferroviaire, la conversion de fréquence industrielle, la production d'énergie nouvelle et d'autres domaines. L'entreprise exerce principalement ses activités sur le marché national.

Secteur Equipements et composants électriques