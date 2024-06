Suzlon Energy Limited est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de systèmes de génération d'énergie éolienne. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de turbines éoliennes (56,4%) : détention, à fin mars 2019, d'une capacité installée de plus de 18 000 MW ; - prestations de services d'exploitation et de maintenance (35,9%) ; - vente de composants de fonderie et de forgeage (6%). Par ailleurs, le groupe commercialise des boîtes de transmission ; - autres (1,5%) : notamment production d'énergie éolienne. A fin mars 2019, le groupe dispose de 14 sites de production implantés en Inde. La répartition géographique du CA est la suivante : Inde (84,2%), Etats-Unis et Canada (10,3%), Europe (2,1%) et autres (3,3%).