Suzuki Motor Corporation figure parmi les principaux constructeurs automobiles japonais. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules (90,5%) : 2,7 millions de véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2020/21 sous les marques Kizashi, Swift, SX4, Splash, Jimny et Alto ; - vente de motocycles (6,5%) : 1,5 million d'unités vendues ; - fabrication de moteurs hors-bord (2,6%). Par ailleurs, le groupe produit des fauteuils roulants et des véhicules électriques ; - autres (0,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (36,9%), Asie (40,8%), Europe (13,3%), Amérique du Nord (2,1%) et autres (6,9%).

Secteur Fabricants de voitures et camions