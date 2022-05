L'inflation handicape les entreprises indiennes alors que des millions de ruraux réduisent leurs dépenses

La crise ukrainienne et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont fait grimper les prix dans le monde entier, mais les habitants des pays en développement comme l'Inde sont plus vulnérables aux augmentations de coûts, même minimes, qui peuvent anéantir leurs maigres budgets.

"À partir de mai, nous avons commencé à voir une baisse de la demande", a déclaré à Reuters Kamal Nandi, le chef d'entreprise de Godrej Appliances, l'un des plus grands fabricants d'appareils électroménagers en Inde. "Ce sont les premiers signes de l'impact de l'inflation sur les dépenses discrétionnaires".

La chute est survenue rapidement après que la demande du segment de masse ait "explosé" en mars, et soit restée bonne en avril, a-t-il ajouté.

En avril, les prix de gros et les prix à la consommation en Inde ont connu leur plus forte accélération depuis des années, ce qui a incité la banque centrale à augmenter les taux d'intérêt lors d'une réunion politique imprévue ce mois-ci, et probablement le mois prochain.

Godrej, qui a fabriqué le premier réfrigérateur domestique de l'Inde en 1958, a pour objectif d'augmenter les prix lorsque cela est possible afin de compenser les coûts des matières premières, mais s'inquiète que cela puisse éroder la demande dans les campagnes où vivent les deux tiers de la population indienne de près de 1,4 milliard d'habitants.

"À l'avenir, chaque trimestre, il doit y avoir une hausse des prix et cela aura un impact sur la demande en aval", a ajouté M. Nandi, qui a déclaré que les hausses des prix des produits de base avaient largement dépassé les prix des autocollants.

Le dilemme de Godrej est familier à de nombreuses entreprises indiennes qui tentent de trouver un équilibre entre les marges et la demande, un signe inquiétant pour l'économie qui s'était redressée au cours des derniers trimestres après avoir été frappée par la pandémie de COVID-19.

Dabur India Ltd, un gros vendeur de tout, des shampooings et dentifrices au miel et aux jus de fruits, a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur les résultats ce mois-ci que la demande allait probablement rester faible au cours des prochains trimestres.

"Il y a une compression du portefeuille du consommateur rural... il y a une compression de la consommation", a déclaré le directeur général Mohit Malhotra. "Je pense qu'il s'agit d'une situation d'attente, qui est très volatile car les prix des denrées alimentaires et l'inflation ne diminuent pas."

Hindustan Unilever Ltd, propriétaire de marques visibles partout en Inde, telles que Dove, Vaseline et Horlicks, a déclaré à la fin du mois dernier que les volumes chutaient rapidement, principalement dans les zones rurales.

"Les produits de base sont privilégiés par rapport aux catégories discrétionnaires", a-t-elle ajouté.

Dans toute l'Asie, "la capacité des entreprises à absorber les coûts élevés des intrants diminue", a déclaré Priyanka Kishore, responsable du service macro et des investisseurs pour l'Inde et l'Asie du Sud au sein de la société de conseil Oxford Economics.

Les détaillants américains Kohl's Corp, Walmart Inc et Target Corp ont également mis en garde contre l'inflation qui affaiblit le pouvoir d'achat des consommateurs.

LE CASSE-TÊTE DE L'INFLATION

L'inflation promet d'être un casse-tête majeur pour le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi avant les élections de plusieurs assemblées d'État indiennes cette année et au début de l'année prochaine, en particulier dans son État natal occidental du Gujarat.

Mais la demande dans les villes indiennes a beaucoup mieux résisté, ont déclaré plusieurs entreprises.

Le détaillant en électronique Vijay Sales, dont les activités sont centrées sur les villes, a vu ses ventes bondir de 30 à 40 % en mars et avril par rapport aux niveaux d'avant la pandémie pour s'établir à environ un quart ce mois-ci, a déclaré à Reuters son directeur, Nilesh Gupta.

L'accès plus facile au financement pourrait être une raison, a-t-il dit, mais la confiance des consommateurs urbains est généralement restée forte ces derniers mois.

Voltas Ltd, un grand fabricant d'appareils électroménagers du conglomérat Tata, a déclaré qu'il avait augmenté ses prix le trimestre dernier mais qu'il proposait des incitations telles que des garanties étendues et un financement facile pour maintenir les ventes de produits comme les climatiseurs et les refroidisseurs d'air.

Le plus grand constructeur automobile indien, Maruti Suzuki, et d'autres font état de longues listes d'attente pour certains modèles de milieu de gamme et haut de gamme, mais les ventes de produits d'entrée de gamme populaires dans les petites villes et les villages sont en baisse.

L'économie rurale a du mal à se remettre de la vague d'infections Delta de l'année dernière qui a tué des dizaines de milliers de personnes, infecté des millions de personnes et brûlé les économies de millions de personnes sans assurance maladie.

L'inflation constitue un obstacle supplémentaire à la fragile reprise rurale, a déclaré l'économiste Kishore.

"Les risques de baisse de la croissance s'accumulent, avec des perturbations de l'approvisionnement en biens intermédiaires en provenance de Chine, une aggravation des tensions stagflationnistes mondiales et des conditions monétaires devenant moins accommodantes", a-t-elle déclaré.

Alors que la roupie s'enfonce à des niveaux records par rapport au dollar, augmentant les coûts des matières premières importées, l'inflation en Inde pourrait s'accélérer encore plus, a déclaré Nandi de Godrej.

"Si cette tendance se poursuit, même la demande des fêtes sera affectée pour le segment de masse", a-t-il dit, faisant référence à la saison des vacances d'automne.