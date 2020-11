Suzuki livre des prévisions annuelles supérieures aux attentes

Tokyo (awp/afp) - Le constructeur automobile japonais Suzuki a dévoilé jeudi ses premières prévisions de résultats 2020/21, moins mauvaises que prévu, à la faveur d'une "nette amélioration" sur ses principaux marchés, le Japon et l'Inde.

Suzuki prévoit de dégager un bénéfice net annuel de 110 milliards de yens (près de 960 millions de francs suisses), ce qui marquerait un repli de 18% par rapport à 2019/20, selon un communiqué.

Il table également sur un bénéfice opérationnel de 160 milliards de yens (-25,6% sur un an) et sur un chiffre d'affaires annuel de 3000 milliards de yens, soit un recul de 14% sur un an.

Mais à l'heure où de nombreux groupes automobiles, dont les japonais Nissan et Mitsubishi Motors, s'attendent à des résultats annuels profondément dans le rouge, les prévisions de Suzuki avaient de quoi rassurer ses actionnaires.

Son titre a bondi jeudi dès la publication de ses résultats peu avant la fermeture de la Bourse de Tokyo, pour finalement s'adjuger un gain de 4,88% à 4894 yens.

Suzuki a par ailleurs décidé de verser un dividende de mi-exercice de 37 yens par action, un montant inchangé sur un an. Il n'a cependant pas promis pour l'heure un dividende de fin d'exercice.

Sur le trimestre écoulé (juillet à fin septembre), les ventes de Suzuki ont bien résisté, en s'établissant à 844,9 milliards de yens, soit un repli de 0,3% à peine sur un an. Elles ont par ailleurs presque doublé par rapport au premier trimestre.

Son bénéfice opérationnel sur la période s'est fixé à 73,6 milliards de yens, une hausse de près de 32% sur un an, grâce à des mesures d'économies.

Son bénéfice net trimestriel a quant à lui atteint 52,5 milliards de yens (+35% sur un an).

