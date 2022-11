Tokyo recule après le tir de missile en Pologne

Données financières JPY USD EUR CA 2023 4 397 Mrd 31 574 M 30 393 M Résultat net 2023 207 Mrd 1 484 M 1 428 M Tréso. nette 2023 639 Mrd 4 592 M 4 420 M PER 2023 11,8x Rendement 2023 2,23% Capitalisation 2 460 Mrd 17 663 M 17 003 M VE / CA 2023 0,41x VE / CA 2024 0,36x Nbr Employés 69 193 Flottant 85,1% Graphique SUZUKI MOTOR CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique SUZUKI MOTOR CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Clôture 5 065,00 JPY Objectif de cours Moyen 5 860,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 15,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Toshihiro Suzuki Senior Manager-Products Planning Osamu Honda Representative Director & Technical Supervisor Toshiaki Hasuike Director, VP, Head-Production & Technology Kinji Saito Director & Senior Managing Executive Officer Takanori Suzuki Director & Senior Managing Executive Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) SUZUKI MOTOR CORPORATION 13.77% 17 430 TOYOTA MOTOR CORPORATION -5.68% 193 009 VOLKSWAGEN AG -19.18% 88 934 MERCEDES-BENZ GROUP AG -3.92% 71 809 BMW AG -3.91% 56 772 GENERAL MOTORS COMPANY -31.89% 56 728