La décision de l'État indien de l'Uttar Pradesh de renoncer à certaines taxes sur les voitures hybrides les rendra 10 % moins chères, ce qui permettra à la société japonaise Toyota Motor de remporter une grande victoire dans ses efforts de lobbying et renforcera les attentes de l'industrie et des analystes quant à la possibilité que d'autres États suivent cet exemple.

Tout comme il le fait pour les voitures électriques, le gouvernement de l'État le plus peuplé de l'Inde renoncera également à la taxe d'immatriculation sur certaines ventes de voitures hybrides, comme il l'a annoncé dans une notification datée du 5 juillet.

Les voitures hybrides permettent de réaliser des économies de carburant car elles fonctionnent à la fois avec des moteurs électriques et des moteurs à combustion.

Les actions de Maruti Suzuki, premier constructeur automobile indien qui produit et vend des voitures hybrides en partenariat avec Toyota, ont bondi de 5,5 % depuis que les médias locaux ont fait état de la notification de l'État pour la première fois cette semaine.

"Il s'agit d'une mesure incitative importante prise par un État en faveur des voitures hybrides. La décision de l'Uttar Pradesh pourrait encourager d'autres États à suivre", a déclaré Morgan Stanley dans une note, ajoutant qu'avec l'arrivée d'un plus grand nombre de modèles hybrides, leur part dans les ventes totales augmentera.

L'Uttar Pradesh représente 10 % des ventes totales de voitures en Inde.

Toyota, qui détient 85 % du marché "solide" des voitures hybrides en Inde grâce à ses SUV Hycross et Hyryder qui se vendent rapidement, "devrait être le principal bénéficiaire de cette décision, suivi par Maruti Suzuki", a déclaré Nomura dans une note.

Toyota et Maruti Suzuki n'ont pas répondu aux questions de Reuters.

Les exemptions de taxes de l'État s'appliquent aux véhicules dits "hybrides forts", qui peuvent fonctionner avec un moteur électrique pendant un certain temps, et aux véhicules hybrides rechargeables.

Les modèles hybrides forts ont représenté moins de 3 %, soit environ 28 000 unités, des ventes totales de voitures en Inde, qui se sont élevées à 1 million d'unités entre janvier et mars de cette année, tandis que les VE ont représenté près de 4 %, selon Nomura.

UNE TAXE ÉLEVÉE SUR LES VÉHICULES HYBRIDES

Le gouvernement du Premier ministre indien Narendra Modi a axé sa campagne en faveur de la mobilité verte sur les véhicules électriques, offrant aux entreprises des millions de dollars d'incitations pour la construction de ces voitures, alors qu'il n'accorde aucune concession aux véhicules hybrides.

En Inde, la taxe fédérale sur les ventes de VE n'est que de 5 %, tandis que la taxe sur les hybrides atteint 43 %, soit près des 48 % imposés aux voitures à essence. Les taxes d'immatriculation prélevées par un État sont distinctes, ce qui augmente le coût total de la voiture.

Honda Motor, qui vend en Inde une variante fortement hybride de sa populaire berline City, a déclaré que cette décision "inciterait sans aucun doute un plus grand nombre de clients à se joindre à la mission de mobilité verte de la nation".

Toyota, le plus grand constructeur automobile au monde, fait depuis longtemps pression sur le gouvernement de Modi pour qu'il réduise les taxes sur les véhicules hybrides, qui, selon lui, polluent moins que les voitures à essence mais ne bénéficient que d'un soutien politique limité.

Ces efforts de lobbying ont été contrés par des acteurs nationaux comme Tata Motors et Mahindra & Mahindra, qui ont parié et investi massivement dans les VE et ne veulent pas que le gouvernement modifie sa politique ou sa position fiscale.

Hyundai Motor évalue les plans de lancement de sa première voiture hybride en Inde dès 2026, et Mahindra a déclaré en mai qu'elle "étudiait de près" la technologie hybride. (Reportage d'Aditi Shah à New Delhi, informations complémentaires de Nandan Mandayam et Bharath Rajeswaran à Bengaluru ; rédaction de Bernadette Baum)