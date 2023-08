Svarnim Trade Udyog Ltd. est une société basée en Inde qui se consacre au commerce de textiles, notamment de coton, de polycoton et de toutes sortes de tissus synthétiques. La gamme de produits de la société comprend des tissus finis et non finis, proposés en différentes largeurs. La société fournit des tissus aux exportateurs locaux et aux marchands, et est agent de vente de tissus pour diverses usines textiles en Inde. La société investit également dans des propriétés et des activités de construction.

Secteur Textiles et Cuirs