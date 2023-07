(Alliance News) - Svas Biosana Spa a annoncé jeudi qu'elle avait finalisé l'émission de deux obligations pour un montant total de 13 millions d'euros.

Les deux obligations, non convertibles et non subordonnées, sont destinées à soutenir le plan d'investissement du groupe et ont été souscrites par Crédit Agricole Italia, en tant qu'investisseur de référence, Iccrea Banca, Banca di Credito Popolare et Finest.

Concrètement, l'opération, d'un montant total de 13 millions d'euros, a vu l'émission de deux obligations, par la société mère Svas Biosana pour 10 millions d'euros et par la filiale Mark Medical pour 3 millions d'euros, toutes deux à échéance du 31 décembre 2029, totalement non assorties de garanties.

L'obligation émise par la société mère est notamment destinée à la construction d'une nouvelle usine de production à Somma Vesuviana et au développement de plusieurs lignes de production pour la fabrication d'aides à l'incontinence, qui existent déjà dans l'usine actuelle de Naples, tandis que l'obligation émise par la filiale Mark Medical servira à soutenir le renforcement de la présence commerciale du groupe en Europe de l'Est.

Umberto Perillo, CEO de Svas Biosana, a déclaré : "Avec ces nouvelles ressources, nous financerons nos programmes de développement industriel et l'expansion de nos activités à l'étranger. Les ressources levées auprès de Svas seront principalement utilisées pour réaliser une importante expansion industrielle de la ligne commerciale Farmex - active dans la production d'aides à l'incontinence et de produits de soins personnels - grâce à la construction d'une nouvelle usine et à l'achat de nouvelles lignes de production".

"Les ressources levées par Mark Medical seront utilisées pour soutenir le fonds de roulement des sociétés étrangères afin de soutenir les programmes de croissance prévus pour les années à venir. Nous tenons à remercier les souscripteurs d'obligations et les conseillers pour la confiance accordée à notre groupe".

Le prix de l'action de Svas Biosana reste inchangé à 7,58 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

