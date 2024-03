Svas Biosana Srl est une société basée en Italie, qui fabrique et commercialise des dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques. La société se compose de quatre divisions, à savoir : La division Farmex, qui fabrique une gamme de produits en gaze et en coton ; la division médicale, qui fournit des lignes d'aspiration, des lignes de perfusion et des emballages personnalisés ; la division Svas, qui fournit des produits de marque propre, des spécialités, des solutions galéniques et des produits jetables ; et la division Harvest, qui fournit des équipements électromédicaux et des services techniques après-vente. La société est la filiale du groupe Svas. Données de test.