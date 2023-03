Analyse - L'effondrement foudroyant de SVB stupéfie le secteur bancaire

L'effondrement de vendredi, la plus grande faillite bancaire depuis la crise financière de 2009, a eu lieu dans des circonstances uniques, mais a soulevé des questions sur des faiblesses cachées qui pourraient avoir des conséquences pour les clients et les employés et potentiellement mettre en évidence des problèmes dans d'autres banques.

La situation critique de SVB pourrait entraîner une perte de confiance, une réglementation plus stricte et le scepticisme des investisseurs à l'égard de la santé financière des petites banques qui étaient considérées comme suffisamment capitalisées après que les régulateurs eurent forcé les banques à détenir plus de capital à la suite de la crise de 2008, ont déclaré les experts.

Sheila Bair, qui a dirigé la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) pendant la crise financière mondiale, a déclaré dans une interview que les organismes de surveillance des banques allaient probablement s'intéresser maintenant à d'autres banques qui pourraient avoir des montants élevés de dépôts non assurés et de pertes non réalisées, deux facteurs qui ont contribué à l'effondrement rapide de la SVB.

"Ces banques qui ont de grandes quantités d'argent institutionnel non assuré... ce sera de l'argent chaud qui s'enfuira s'il y a un signe de problème", a déclaré Mme Bair.

Une série d'événements a conduit à la faillite de SVB, notamment la vente de bons du Trésor américain pour bloquer les coûts de financement en prévision d'une hausse des taux, ce qui a entraîné une perte de 1,8 milliard de dollars. SVB, qui exerçait ses activités sous le nom de Silicon Valley Bank, avait également 89 % de ses 175 milliards de dollars de dépôts non assurés à la fin de l'année 2022. La FDIC assure les dépôts jusqu'à 250 000 dollars.

Les investisseurs et les clients doivent maintenant attendre avec impatience que la banque SVB trouve rapidement un repreneur. Lors de la crise financière de 2008, Washington Mutual a trouvé un acheteur immédiatement. Mais pour IndyMac, en 2009, il a fallu environ huit mois.

La rapidité du krach de la SVB a surpris les observateurs et stupéfié les marchés, effaçant en deux jours plus de 100 milliards de dollars de valeur de marché pour les banques américaines.

"Les banques étant opaques, nous nous demandons tous immédiatement dans quelle mesure cette banque est liée à une autre", explique Mayra Rodríguez Valladares, consultante en risques financiers qui forme des banquiers et des régulateurs. "Les investisseurs et les déposants ne veulent pas être les derniers à éteindre la lumière dans la pièce, alors ils doivent partir.

DES RÈGLES PLUS STRICTES

Selon plusieurs experts, les effets d'entraînement sur le reste du secteur bancaire pourraient être limités. Les grandes institutions ont des portefeuilles et une clientèle plus diversifiés que la SVB. La SVB était également très dépendante du secteur des start-ups.

"Nous ne pensons pas qu'il existe un risque de contagion pour le reste du secteur bancaire", a déclaré David Trainer, PDG de New Constructs, une société de recherche en investissements. "La base des dépôts des grandes banques est beaucoup plus diversifiée que celle de SVB et les grandes banques sont en bonne santé financière.

Jason Ware, directeur des investissements chez Albion Financial Group, a déclaré que les liens avec l'ensemble du système bancaire étaient limités, mais que "cette situation pourrait avoir des implications pour certaines banques régionales directement exposées".

D'autres experts ont déclaré que cette faillite pourrait soutenir les efforts des régulateurs américains pour renforcer les règles.

Le secteur bancaire a traversé la pandémie de COVID-19, en partie grâce aux règles plus strictes mises en place après 2008. Toutefois, sous l'administration du président Donald Trump, certaines règles ont été assouplies.

Ces règles plus souples pour les banques régionales sont susceptibles de faire l'objet d'un examen plus approfondi, les organismes de surveillance cherchant à s'assurer qu'elles disposent également d'une marge de manœuvre suffisante pour faire face à des tensions similaires, selon certaines sources réglementaires et sectorielles.

La sénatrice Elizabeth Warren, éminente critique des banques, a tweeté que la faillite de la banque "souligne la nécessité de règles strictes pour protéger le système financier".

Les grandes banques régionales, qui ont bénéficié d'un certain allègement des règles sous l'administration Trump, pourraient faire l'objet d'une attention particulière. Les régulateurs bancaires américains ont déclaré en octobre qu'ils envisageaient de nouvelles exigences pour les grandes banques régionales, y compris la détention d'une plus grande quantité de dettes à long terme pour faire face aux pertes.

"Il semble que le marché se tourne d'abord vers les banques régionales qui n'ont pas de diversification des prêts", a déclaré Greg Hertrich, responsable des stratégies de dépôt aux États-Unis chez Nomura.

Une autre exigence qui pourrait susciter plus d'attention, selon des sources du secteur, est l'élargissement des banques tenues de comptabiliser la valeur de marché des titres décrochés. Cette exigence ne s'applique actuellement qu'aux banques dont les actifs dépassent 250 milliards de dollars, mais elle pourrait s'étendre à d'autres entreprises.

Lundi, le président de la FDIC, Martin Gruenberg, a averti les banquiers réunis à Washington que les entreprises étaient confrontées à des niveaux plus élevés de pertes non réalisées, car les hausses rapides des taux d'intérêt ont fait baisser la valeur des titres à long terme.

"La bonne nouvelle à ce sujet est que les banques sont généralement en bonne santé financière... D'un autre côté, les pertes non réalisées affaiblissent la capacité future d'une banque à répondre à des besoins de liquidités inattendus", a déclaré M. Gruenberg, trois jours avant que la SVB n'annonce qu'elle avait besoin de lever des fonds.