Analyse - La baisse des réserves bancaires américaines ajoute une nouvelle dimension à la question controversée du plafond de la dette

Les réserves, c'est-à-dire les fonds que la Fed demande aux banques de conserver sous forme de soldes auprès de la banque centrale, ont baissé en raison de l'impact du programme de la banque centrale visant à réduire son bilan gonflé, connu sous le nom de resserrement quantitatif (QT).

Une baisse persistante des réserves a de vastes implications pour l'économie. Les réserves réduites limitent les bilans des banques, ce qui entrave leur capacité à prêter pour financer la croissance et l'expansion des entreprises, selon les analystes.

Le bilan de la Fed a augmenté pendant la pandémie, car elle a décroché des titres dans le cadre de son programme d'assouplissement quantitatif (QE), tout comme les réserves de la banque centrale. Ce programme est en train de se terminer avec l'assouplissement quantitatif, qui était censé drainer les mesures de relance du système financier.

Le 8 mars, les réserves bancaires de la semaine s'élevaient en moyenne à 2 999 milliards de dollars, selon les données de la Fed, soit une baisse d'environ 1 300 milliards de dollars par rapport au pic de 4 300 milliards de dollars atteint en décembre 2021. Lors du dernier cycle de QT, 1 300 milliards de dollars de liquidités ont été retirés en cinq ans.

"En cas de crise de liquidité sur les marchés, le système bancaire est beaucoup moins prêt et capable de lutter contre ces chocs en raison de la baisse du niveau des réserves", a déclaré Matt Smith, directeur des investissements chez le gestionnaire d'actifs Ruffer à Londres.

Graphique : Réserves bancaires à la Fed https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvygnylrvg/Bank%20reserves%20at%20the%20Fed.PNG

La dernière fois que la Fed a entrepris un QT, celui-ci s'est terminé brutalement après que les réserves bancaires ont baissé en septembre 2019 en dessous du minimum nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des marchés de financement à court terme. Cela a provoqué une hausse des taux repo et forcé la Fed à fournir des réserves supplémentaires au système bancaire.

Une pénurie attendue de billets, alors que les États-Unis atteignent le plafond de la dette et que le Trésor doit réduire ses emprunts, est également perçue comme une réduction supplémentaire des réserves. Le gouvernement américain a frôlé son plafond d'endettement de 31 400 milliards de dollars au début du mois dernier, ce qui a conduit le Trésor à avertir qu'il pourrait ne pas être en mesure d'éviter un défaut de paiement après le début du mois de juin.

"Si le Trésor n'est pas en mesure d'émettre des bons à cause du plafond de la dette, alors vous obtenez plus de liquidités dans les prises en pension et cela fait encore baisser les réserves", a déclaré John Velis, stratège FX et macro chez BNY Mellon à New York.

Lors d'une prise en pension, les acteurs du marché prêtent des liquidités à la Fed à un taux de 4,55 % en échange de bons du Trésor qu'ils promettent de racheter.

Les investisseurs se sont tournés vers les prises en pension ou vers les fonds du marché monétaire qui ont accès à ces prises en pension, au lieu de placer l'argent sous forme de dépôts dans les banques, ont indiqué les analystes. Le volume des prises en pension a atteint plus de 2 000 milliards de dollars depuis juin dernier, alors même que les réserves des banques ont diminué.

Graphique : Dépôts bancaires américains https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkdzbybvm/US%20bank%20deposits.PNG

SORTIES DE DÉPÔTS, BANQUE DE LA SILICON VALLEY

Les taux de dépôt, avec un taux d'épargne moyen actuel d'environ 0,2 % par an, n'ont pas suivi l'augmentation du taux des fonds fédéraux qui a suivi les multiples hausses de la Fed. Les analystes ont attribué cette situation au fait que les gens ont trop déposé pendant la période d'assouplissement quantitatif, au milieu de toutes les mesures de relance prises par le gouvernement pendant la pandémie.

Ce faible taux de dépôt a entraîné des sorties de fonds. Les dépôts sont en baisse depuis le deuxième trimestre de l'année dernière, selon les données de la Fed sur les actifs et les passifs des banques.

Joseph Abate, directeur général chez Barclays, a écrit dans une note de recherche que les dépôts excédentaires donnaient aux banques plus de pouvoir pour fixer les taux de dépôt et déterminer dans quelle mesure elles devaient être agressives pour rivaliser pour obtenir des financements.

La saga de SVB Financial Group, qui a débuté jeudi, est le dernier exemple en date de la manière dont les sorties de dépôts peuvent avoir un impact négatif sur les petites banques.

Vendredi, les actions de SVB, qui exerce ses activités sous le nom de Silicon Valley Bank, ont été suspendues après avoir chuté de 66 % lors des premières transactions sur le marché. SVB a dû faire face à la baisse des dépôts des startups en quête de fonds.

"Les banques ayant de bons profils de liquidité et de financement devraient être en mesure de résister à la baisse (des dépôts)", a déclaré Julie Solar, responsable du crédit au sein du groupe de politique de crédit de Fitch.

"Mais les banques qui dépendent de financements non essentiels, qui ont des concentrations de dépôts ou d'importantes pertes non réalisées dans leurs portefeuilles de titres pourraient être confrontées à davantage de pression dans cet environnement."

Les sorties de dépôts, les prises en pension et les réserves bancaires sont toutes liées. Les dépôts se retrouvent dans les fonds du marché monétaire qui investissent dans les prises en pension. L'augmentation de l'utilisation des prises en pension, à son tour, réduit effectivement les réserves.

Cependant, le niveau actuel des réserves est encore plus élevé qu'en 2019, année où elles ont chuté à 2 000 milliards de dollars en raison d'importants retraits pour le paiement des impôts, et les analystes s'accordent à dire que le marché n'est pas encore dans une situation de panique.

Mais le niveau minimum de réserves dans le cadre du QT actuel est probablement plus élevé que dans le cycle précédent, étant donné que le bilan de la Fed s'est considérablement accru par rapport au dernier cycle, en raison d'un programme d'assouplissement quantitatif de grande ampleur.

"Tous les bilans ont augmenté depuis lors, nous ne savons donc pas où se situe le point d'inflexion", a déclaré M. Smith de Ruffer.