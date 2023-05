Analyse : Le rachat de First Republic par JPMorgan alimente les attentes en matière de fusions et acquisitions

Aujourd'hui, le PDG de JPMorgan Chase & Co s'attend à ce que d'autres opérations suivent dans le secteur.

"Les banques vont se consolider", a déclaré M. Dimon aux analystes lors d'une conférence téléphonique lundi, quelques heures après avoir remporté une vente aux enchères du gouvernement pour le créancier basé à San Francisco, qui a été saisi du jour au lendemain par les régulateurs.

L'approbation de l'accord avec JPMorgan, qui aurait semblé impensable il y a deux mois en raison de l'image de "too big to fail" (trop gros pour faire faillite) de 2008, pourrait être le signe d'un changement d'attitude de la part des autorités de régulation, alors que les banques sont confrontées à davantage de stress dans une économie qui se dégrade.

Les grandes banques régionales pourraient fusionner entre elles pour mieux rivaliser avec les géants bancaires, tandis que les petits et moyens créanciers pourraient également être rachetés, leurs clients fuyant vers des établissements plus importants.

M. Dimon n'est pas le seul. Plusieurs analystes, dirigeants du secteur et investisseurs ont déclaré qu'ils pensaient que la crise bancaire du mois de mars avait créé les conditions nécessaires pour qu'un cycle de consolidation du secteur, prévu de longue date, se produise enfin. Les raisons en sont nombreuses.

Les créanciers dont une grande partie des dépôts n'est pas couverte par l'assurance-dépôts fédérale sont sous pression dans un contexte de fuite vers la sécurité et pourraient avoir besoin de lever des capitaux.

Des réglementations plus coûteuses sont susceptibles de suivre dans le sillage de la crise, ce qui pourrait éroder davantage les résultats des banques et les pousser dans les bras d'un prétendant.

Alors que la récession menace et que l'activité économique s'essouffle, l'augmentation des défauts de paiement sur le marché de l'immobilier commercial et la baisse des bénéfices pourraient également inciter à des rapprochements.

"De nombreux signes indiquent que la période de consolidation ne fait que commencer", a déclaré Dan Goerlich, associé chez PwC et spécialiste des transactions financières aux États-Unis.

Les États-Unis comptent actuellement plus de 4 700 banques, selon les données du gouvernement. Seule la moitié d'entre elles survivront à la prochaine décennie, a prédit Greg Hertrich, responsable des stratégies de dépôt aux États-Unis chez Nomura.

Ce chiffre est à comparer avec les bouleversements survenus après la crise financière de 2008. De 2007 à 2013, le nombre de banques commerciales indépendantes opérant aux États-Unis a diminué de 14 %, soit 800 établissements, selon les données du gouvernement.

"On frappe déjà à ma porte", a déclaré Mona Dajani, associée du cabinet d'avocats Shearman & Sterling LLP. "Beaucoup de banques régionales ou plus petites cherchent à être rachetées. Nous avons également été approchés par quelques grandes banques qui cherchent également à acquérir des banques régionales".

Toutefois, un obstacle majeur subsiste. On ne sait pas exactement ce que les régulateurs permettront aux banques, en particulier aux plus grandes, de faire en dehors d'une situation de crise.

L'administration Biden a également adopté une position stricte à l'égard des fusions, craignant que les transactions n'entraînent des problèmes antitrust. Certaines transactions bancaires sont bloquées depuis des mois dans l'attente d'une autorisation.

Même dans le cas des récentes faillites bancaires, les régulateurs étaient initialement réticents à l'idée de procéder à des mariages forcés.

La Silicon Valley Bank et la Signature Bank ont été fermées en mars sans qu'aucun acheteur ne se soit manifesté, une décision qui, selon certains analystes et investisseurs, a alimenté la période la plus turbulente qu'ait connue le secteur bancaire depuis le krach de 2008.

Le cas de First Republic suggère que leur réflexion a évolué. Les régulateurs ont laissé la banque chercher une solution privée à son problème pendant des semaines avant qu'il ne devienne évident, la semaine dernière, que la banque ferait faillite. En temps utile, les régulateurs sont intervenus pour vendre aux enchères les actifs de la banque au cours d'un week-end.

Et l'accord de lundi montre que les grandes banques aux poches plus profondes sont mieux placées que les créanciers de taille moyenne, selon les analystes de Jefferies.

"Cela a peut-être empêché d'autres banques régionales de faire les calculs aussi bien que pour JPM", écrivent-ils.