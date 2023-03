Analyse - Une banque technologique californienne sème la panique dans le monde entier à propos de la hausse du coût de l'argent

L'échec de la Silicon Valley Bank, spécialiste américain de la technologie, dans sa quête de capitaux frais, après avoir perdu 1,8 milliard de dollars en vendant un paquet d'obligations pour répondre aux demandes de liquidités des déposants, a déclenché une déroute mondiale des actions bancaires - et une remise en question.

Dans le cas de la SVB, les clients des sociétés de capital-risque, incapables de trouver des fonds ailleurs, ont retiré leur argent de la banque, ce qui l'a obligée à vendre précipitamment des obligations à perte.

Si le cas de la SVB est exceptionnel, les banques sont partout confrontées à des risques similaires.

Il s'agit d'un signal d'alarme non seulement pour les investisseurs, qui ont jusqu'à présent ignoré la hausse rapide des taux d'intérêt, mais aussi pour les banques, qui sont vulnérables à une chute brutale des emprunts d'État.

"Depuis le début de la hausse des taux, c'est la première fois qu'un risque systémique est réellement apparu", a déclaré Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier Investment Managers.

"Pour l'instant, il ne s'agit que d'ébranlements, mais nous devons faire preuve d'une grande prudence.

Après plus d'une décennie de soutien à l'économie par le biais d'une politique accommodante et l'inondation des marchés avec des milliers de milliards d'euros de liquidités qui ont même donné naissance à la crypto-monnaie virtuelle, les banques centrales font marche arrière.

Les obligations et les actions d'entreprises ont subi de lourdes pertes l'année dernière en raison de la hausse des coûts d'emprunt, mais la résilience des principales économies, ainsi que la réouverture de la Chine après la pandémie et un renversement inattendu des prix de l'énergie ont soutenu l'humeur générale - jusqu'à aujourd'hui.

(Graphique : La course à la hausse des taux - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/klvygnlbyvg/chart.png)

À elles seules, les principales économies développées ont relevé leurs taux de plus de 3 000 points de base au cours de ce cycle de resserrement, soit le rythme le plus rapide depuis les années 1980, dans le but de maîtriser les prix.

Les paris sur de nouvelles hausses se sont intensifiés ces derniers jours alors que l'inflation reste obstinément élevée, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ayant réaffirmé mercredi son message de hausses de taux plus importantes et potentiellement plus rapides.

Le malaise déclenché par SVB a laissé les actions bancaires européennes infirmières leurs plus grandes pertes hebdomadaires depuis septembre et les actions bancaires américaines ont chuté de plus de 11% cette semaine, leur plus grande baisse hebdomadaire depuis juin 2020.

La demande de dollars américains sur les marchés des dérivés de change a bondi vendredi, un autre signe du stress qui se propage dans le système.

SURVEILLANCE DES BANQUES

Après avoir déclenché le grand krach financier il y a plus de dix ans en faisant des paris à haut risque sur des prêts immobiliers, les banques sont de nouveau au cœur des préoccupations des investisseurs.

La perte subie par SVB lors de la vente de ses 21 milliards de dollars de titres disponibles à la vente, constitués principalement de bons du Trésor américain, a ravivé les inquiétudes concernant les portefeuilles d'obligations des banques américaines.

En février, les autorités de régulation américaines ont déclaré que les banques américaines avaient enregistré des pertes latentes de plus de 620 milliards de dollars sur des titres, soulignant ainsi l'ampleur des risques.

(Graphique : Plus-values (moins-values) non réalisées sur les titres d'investissement - https://www.reuters.com/graphics/BANKS-UNREALIZED%20LOSSES/CHART/lbpggladopq/chart_eikon.jpg)

Les banques ne sont pas tenues de comptabiliser immédiatement les pertes de papier sur une obligation, ce qui permet à certains de ces risques de sommeiller dans leurs livres.

Jason Benowitz, gestionnaire de portefeuille senior chez CI Roosevelt, a déclaré que les risques encourus par la SVB n'étaient pas uniques et que de nombreuses banques restaient sur de telles pertes non réalisées en raison de l'évolution rapide des taux d'intérêt.

"Ces aspects de la crise de la SVB sont communs au système bancaire dans son ensemble", a-t-il fait remarquer.

Les obligations perdent de la valeur lorsque les rendements augmentent dans un environnement de taux élevés. Selon les analystes, les petites banques sont plus exposées.

Les rendements des obligations américaines à 10 ans ont augmenté de plus de 200 points de base l'année dernière et de près de 40 points de base au cours du seul mois de février, à la suite de nouveaux paris sur une hausse des taux.

"La situation de SVB nous rappelle que de nombreux établissements sont assis sur d'importantes pertes non réalisées", a déclaré Russ Mould, directeur de la recherche sur les investissements chez AJ Bell.

Geoffrey Yu, stratégiste de marché senior EMEA chez BNY Mellon, a déclaré que les investisseurs pouvaient "se réjouir" des signes indiquant que le système financier avait pris les hausses de taux mondiales à bras-le-corps.

Mais il a ajouté que "cela nous rappelle qu'il est peut-être nécessaire de revoir les prix pour tenir compte du fait que des taux plus élevés se traduisent par des pertes sur les prêts et que certaines banques seront confrontées à des tensions".

"Il s'agit simplement de rappeler qu'il est toujours possible d'identifier des poches de risque et de constater des pertes sur prêts et une augmentation du nombre de faillites.