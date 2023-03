Analysis-For Goldman Sachs, la vente d'actions bâclée de SVB a un côté positif

La banque d'investissement devait acheter un portefeuille d'obligations de 21,5 milliards de dollars à SVB pour renflouer ses caisses, après que les start-ups eurent commencé à retirer leurs dépôts du créancier axé sur la technologie, qui fait des affaires sous le nom de Silicon Valley Bank.

Mais il y a eu un problème. L'offre de Goldman pour le portefeuille était inférieure de 1,8 milliard de dollars à la valeur comptable que SVB lui avait attribuée, car la hausse des taux d'intérêt en avait réduit la valeur. SVB devait donc comptabiliser une perte sur ce portefeuille, composé de bons du Trésor américain et d'obligations connexes.

L'étape suivante consistait pour Goldman à trouver une solution. Elle devait aider à organiser une vente d'actions de 2,25 milliards de dollars pour SVB afin de combler le déficit de financement causé par la vente du portefeuille d'obligations, ont déclaré deux des sources.

Goldman n'a réalisé que la première étape de ce plan. Une fois la vente du portefeuille d'obligations terminée, la célèbre banque d'investissement n'a pas eu le temps de convaincre les investisseurs de bloquer leur capital et de dissiper les craintes que les déposants ne retirent leur argent de la SVB.

Selon l'une des sources, le délai serré n'a pas laissé suffisamment de temps pour préparer les documents destinés aux investisseurs avant le début de la semaine dernière. La vente d'actions a échoué et SVB est devenue la plus grande banque américaine à faire faillite depuis la crise financière de 2008, alimentant les inquiétudes concernant d'autres créanciers et suscitant des interventions réglementaires pour garantir les dépôts des clients.

Pourtant, pour Goldman, l'opération bâclée a eu un côté positif. Le portefeuille d'obligations qu'elle a acquis auprès de SVB vaut désormais plus cher, compte tenu de la baisse des rendements des bons du Trésor depuis la transaction. Les traders qui n'ont pas participé à l'opération et qui ont été interrogés par Reuters ont estimé que la plus-value se chiffrait en centaines de millions de dollars. Une source connaissant les détails d'une couverture mise en place par le bureau de négociation de Goldman sur la transaction a déclaré que le gain serait inférieur à 100 millions de dollars.

On ne sait pas si Goldman a conservé tout ou partie du portefeuille d'obligations ou s'il l'a vendu. Goldman s'est refusé à tout commentaire. SVB n'a pas répondu à une demande de commentaire. Dans un document réglementaire déposé mardi, SVB a déclaré que les ventes de son portefeuille d'obligations à Goldman avaient été effectuées à des "prix négociés".

Goldman n'a pas reçu la commission de prise ferme qu'elle avait convenue pour la vente d'actions parce que cette transaction a échoué, ont déclaré deux des sources. SVB n'a pas révélé le montant de cette commission.

Les détails fournis par six personnes familières avec la tentative de levée de fonds montrent que Goldman et SVB ont sous-estimé les défis de la levée de fonds en termes de temps utile et d'intérêt de la part des investisseurs. Seules deux sociétés de capital-investissement ont finalement été invitées à participer à la levée de fonds la semaine dernière : General Atlantic et Warburg Pincus. SVB et Goldman espéraient que les investisseurs du marché boursier apporteraient le reste, ont déclaré quatre des sources.

Warburg Pincus a toutefois refusé l'opération parce qu'elle avait besoin de plus de temps pour effectuer une vérification préalable, après s'être inquiétée du fait que SVB pourrait encore être confrontée à des problèmes de financement à long terme, ont déclaré deux des sources. General Atlantic s'était engagé à verser 500 millions de dollars, mais s'est retiré lorsque la levée de fonds a échoué.

Warburg Pincus et General Atlantic se sont refusés à tout commentaire.

Les banques ont également mal calculé la réaction des investisseurs à la vente des actions. L'une des sources a déclaré que la société pensait que les investisseurs accueilleraient ce plan comme une aubaine pour la santé financière de SVB, mais que cela s'est retourné contre elle et a envoyé un signal inquiétant qui a déclenché une chute de 60 % des actions de la banque. L'humeur des investisseurs était déjà tendue après qu'une autre banque conseillée par Goldman, la banque axée sur les cryptomonnaies Silvergate Capital Corp, se soit effondrée la veille.

La gestion de l'opération SVB par Goldman, le dealmaker le plus prolifique d'après les données du tableau de classement, a suscité la fascination de Wall street et invité à un examen minutieux.

Michael Ohlrogge, professeur associé à la faculté de droit de l'université de New York, a déclaré que Goldman n'avait peut-être pas tout géré "exactement comme il faut", mais qu'elle s'était attelée à une tâche difficile au départ. "(SVB) s'est mise dans une position très risquée", a déclaré M. Ohlrogge.

RÔLE NON DIVULGUÉ

Dans son prospectus de vente d'actions aux investisseurs, SVB n'a pas révélé que Goldman était l'acquéreur du portefeuille d'obligations qu'elle avait vendu à perte. Mais dans le prospectus, la SVB a mentionné d'autres relations et conflits d'intérêts potentiels, comme la souscription de l'opération par la banque d'investissement de la SVB.

SVB n'a décroché le rôle de Goldman en tant qu'acquéreur du portefeuille d'obligations que mardi, le dernier jour d'une fenêtre de quatre jours ouvrables que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis accorde aux entreprises pour faire de telles divulgations. Cinq avocats spécialisés dans le droit des valeurs mobilières interrogés par Reuters ont déclaré que la manière dont SVB a procédé à la divulgation semblait conforme aux règles.

Un porte-parole de la SEC n'a pas répondu à une demande de commentaire.