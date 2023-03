Connaughton, de Bain Capital, estime que les retombées de SVB pèseront sur les banques

Selon M. Connaughton, les sociétés de capital-investissement comme Bain se sont tournées vers leurs homologues dotés de services de prêt direct pour décrocher des emprunts en vue de réaliser des opérations, car les financements bancaires traditionnels se sont raréfiés à mesure que les banques s'adaptaient à l'augmentation rapide des taux d'intérêt. Et ce, bien que les dettes contractées auprès de créanciers directs soient nettement plus chères que les financements bancaires.

Si le secteur bancaire est suffisamment solide pour résister à la faillite de SVB, l'effondrement du créancier renforcera la prudence dont font preuve les banques, a déclaré M. Connaughton lors d'une interview accordée à Reuters Newsmaker.

"Les questions qui se posent à propos de la Silicon Valley Bank sont les suivantes : où en est l'appariement des actifs et des passifs, où tout cela se situe-t-il et quelles sont les inquiétudes en matière de liquidités", a déclaré M. Connaughton.

Fondée en 1984, Bain Capital, basée à Boston, est devenue l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde avec plus de 160 milliards de dollars d'actifs sous gestion répartis entre le capital-investissement, le crédit, l'immobilier, le capital-risque, les sciences de la vie et les investissements dans les cryptomonnaies et la blockchain.