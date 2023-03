Exclusif - SVB Financial explore la possibilité d'une faillite pour la vente d'actifs -sources

SVB a déclaré lundi qu'elle envisageait des alternatives stratégiques pour ses actifs, mais n'a pas indiqué que la faillite était l'une des options potentielles. SVB n'a pas pris de décision définitive sur la voie à suivre et tente toujours de trouver des acheteurs pour ses actifs sans déposer le bilan, ont déclaré les personnes interrogées. La société financière étudie également d'autres possibilités de restructuration et de recapitalisation autour de sa banque d'investissement et de son activité de capital-risque, a indiqué l'une des personnes. Outre la recherche d'acheteurs pour leurs actifs, les entreprises qui se trouvent dans une telle situation tentent parfois de trouver des investisseurs pour injecter de l'argent frais dans l'entreprise.

SVB n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les autorités de régulation américaines ont pris des mesures d'urgence au cours du week-end à la suite de la faillite de la Silicon Valley Bank, notamment en garantissant les dépôts non assurés de la banque.

Les soumissionnaires hésitent souvent lorsque des entreprises en difficulté tentent de vendre des actifs. L'une des raisons est qu'un accord conclu en dehors de la faillite peut être annulé si l'entreprise se place ensuite sous la protection du chapitre 11 dans un certain délai, ce que l'on appelle une récupération.

En outre, les prétendants peuvent acquérir des actifs libres de tout passif dans le cadre d'une vente aux enchères, de sorte que les acheteurs potentiels d'actifs en difficulté préfèrent parfois attendre le début d'une restructuration judiciaire avant de faire une offre.

La banque d'investissement et l'activité de capital-risque de SVB sont des divisions distinctes de la Silicon Valley Bank, que les autorités de régulation californiennes ont fermée la semaine dernière à la suite d'une ruée des déposants. La banque fermée est en cours de résolution sous la juridiction de la Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) et de la Réserve fédérale. Reuters a rapporté mercredi que la FDIC avait engagé Piper Sandler Companies comme conseiller pour la vente de la Silicon Valley Bank.

Une vente aux enchères supervisée par un tribunal commence généralement par un soumissionnaire qui a déjà donné son accord pour l'achat et qui fixe un prix initial que les autres prétendants peuvent ensuite tenter de dépasser.