Explicatif - Quelle est la cause de la faillite de la Silicon Valley Bank ?

Voici la séquence des événements qui ont conduit à la faillite de la Silicon Valley Bank :

LA RÉSERVE FÉDÉRALE RELÈVE SES TAUX

Pour lutter contre l'inflation, la Réserve fédérale relève depuis l'année dernière les taux d'intérêt, qui n'ont jamais été aussi bas. Les investisseurs ont moins d'appétit pour le risque lorsque l'argent dont ils disposent devient cher en raison des taux plus élevés. Cette situation a pesé sur les start-ups technologiques - les principaux clients de la Silicon Valley Bank - parce qu'elle a rendu leurs investisseurs plus réticents à prendre des risques.

CERTAINS CLIENTS DE LA BANQUE DE LA SILICON VALLEY SONT CONFRONTÉS À UN MANQUE DE LIQUIDITÉS

La hausse des taux d'intérêt ayant entraîné la fermeture du marché des offres publiques initiales pour de nombreuses startups et rendu les levées de fonds privées plus coûteuses, certains clients de la Silicon Valley Bank ont commencé à retirer de l'argent pour répondre à leurs besoins de liquidités. Cette semaine, la Silicon Valley Bank a donc cherché des solutions pour répondre aux retraits de ses clients.

LA BANQUE DE LA SILICON VALLEY VEND SON PORTEFEUILLE D'OBLIGATIONS À PERTE

Pour financer les rachats, la Silicon Valley Bank a vendu mercredi un portefeuille d'obligations de 21 milliards de dollars, composé essentiellement de bons du Trésor américain. Le portefeuille rapportait en moyenne 1,79 %, soit bien moins que le rendement actuel des bons du Trésor à 10 ans, qui est d'environ 3,9 %. SVB a donc dû constater une perte de 1,8 milliard de dollars, qu'elle a dû combler par une levée de fonds.

LA SVB ANNONCE UNE VENTE D'ACTIONS

SVB a annoncé jeudi qu'elle vendrait pour 2,25 milliards de dollars d'actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles afin de combler son déficit de financement. Ses actions ont terminé la journée en baisse de 60 %, les investisseurs craignant que les retraits de dépôts ne l'obligent à lever encore plus de capitaux.

LA VENTE D'ACTIONS ÉCHOUE

Certains clients de SVB ont retiré leur argent de la banque sur les conseils de sociétés de capital-risque telles que le Future Fund de Peter Thiel, a rapporté Reuters. Cela a effrayé des investisseurs tels que General Atlantic, que SVB s'était assuré pour la vente d'actions, et l'effort de levée de fonds a échoué jeudi en fin de journée.

LA SVB EST MISE SOUS SÉQUESTRE

SVB s'est démenée vendredi pour trouver d'autres sources de financement, y compris par la vente de la société. Plus tard dans la journée, cependant, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a annoncé que SVB était fermée et placée sous séquestre. La FDIC a ajouté qu'elle chercherait à vendre les actifs de SVB et que les futurs paiements de dividendes pourraient être versés aux déposants non assurés.