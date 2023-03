First Republic et Western Alliance apaisent les craintes de contagion liées à la faillite de SVB

Les actions des trois banques ont chuté de 20 % à 60 % au cours d'échanges agités qui ont conduit à des arrêts et à des reprises.

Ces révélations interviennent après que les autorités de régulation bancaire ont fermé la banque californienne SVB à la suite de l'échec d'une vente d'actions qui a suscité des inquiétudes quant à une crise de liquidité, a fait chuter les actions des banques et s'est répercutée sur les marchés mondiaux.

Western Alliance a déclaré un total de dépôts de 61,5 milliards de dollars et a mis en garde contre une baisse modérée de ces niveaux d'ici la fin du trimestre en raison de l'activité saisonnière et mensuelle, mais a confirmé ses prévisions de croissance des dépôts pour l'ensemble de l'année de 13 % à 17 %.

Elle détient 2,5 milliards de dollars de liquidités dans son bilan, tandis que les titres détenus jusqu'à l'échéance représentent moins de 2 % des actifs, avec une perte non comptabilisée de 192 millions de dollars au 28 février.

Par ailleurs, la FRC a indiqué que la taille moyenne des dépôts des consommateurs était inférieure à 200 000 dollars et celle des dépôts des entreprises inférieure à 500 000 dollars. Les dépôts liés à la technologie représentent 4 % du total des

du total des dépôts.

Son portefeuille d'investissements représente moins de 15 % du total des actifs de la banque et moins de 2 % du total des actifs de la banque sont classés comme disponibles à la vente.

Les banques décrochent les obligations dans la catégorie des titres disponibles à la vente (AFS) ou des titres détenus jusqu'à l'échéance.

Alors que les titres AFS sont comptabilisés à leur juste valeur et que les plus-values et moins-values latentes sont imputées au capital, les titres HTM sont comptabilisés au coût amorti et ne sont pas tenus de comptabiliser les variations de valeur s'ils sont conservés jusqu'à leur remboursement.