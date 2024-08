SVB Financial Group est une société de services financiers, ainsi qu'une holding bancaire et une holding financière. La société offre des produits et services bancaires commerciaux et privés par l'intermédiaire de sa principale filiale, la Silicon Valley Bank (la Banque). Les secteurs d'activité de la société comprennent la Silicon Valley Bank, SVB Private et SVB Capital. Le segment Silicon Valley Bank est sa banque commerciale, qui offre des produits et des services fournis par la Banque et ses filiales à des clients commerciaux. Le segment SVB Private est la division de banque privée et de gestion de patrimoine de la banque et fournit une gamme de solutions financières personnelles pour les consommateurs. SVB Capital est l'activité de gestion de fonds de SVB Financial Group, qui se concentre principalement sur les investissements en capital-risque.