L'indice de détresse Weil montre que les entreprises britanniques sont à leur plus haut niveau depuis juin 2020

Toutefois, la détresse des entreprises dans les autres grands pays européens s'est légèrement atténuée, car les prévisions d'une récession profonde et prolongée se sont atténuées, selon l'indice, qui mesure le nombre d'entreprises confrontées à des difficultés de remboursement de leurs dettes.

L'étude, qui regroupe des données provenant de plus de 3 750 sociétés cotées en bourse et des indicateurs des marchés financiers, est comparée aux taux de défaillance et montre un décalage d'environ 12 mois avant que les niveaux de détresse ne se traduisent par des taux de défaillance réels.

Cela suggère que les taux de défaillance commenceront bientôt à augmenter. S&P prévoit que les taux de défaillance atteindront 3,75 % et 3,25 % aux États-Unis et en Europe, respectivement, d'ici septembre, soit plus du double des taux de 1,6 % et 1,4 % enregistrés en septembre 2022.

L'indice trimestriel de détresse européen de Weil est passé à 3,1 au cours du trimestre qui s'est achevé en février, contre 3,0 en novembre. L'indice de détresse britannique, une composante de l'indice européen, a atteint un pic de 6,7 contre 3,5 le trimestre précédent.

Un sous-indice a montré que la détresse dans le secteur immobilier européen était stable à 4,7 par rapport au trimestre précédent, mais qu'elle restait plus élevée qu'un an auparavant, où elle était négative à 2,4.

"La direction du voyage s'éloigne de l'Europe pour se diriger vers le Royaume-Uni, qui commence à être beaucoup plus à risque en raison de l'augmentation de l'inflation et des coûts d'exploitation et de production", a déclaré Andrew Wilkinson, associé principal et co-responsable de la pratique de restructuration de Weil à Londres.

L'immobilier en Europe reste le secteur le plus en difficulté, et de loin, selon l'indice.

Selon Weil, en Grande-Bretagne, le secteur du logement se remet à peine des turbulences déclenchées par le mini-budget du gouvernement en septembre, et continue à éprouver des difficultés.

Ce mini-budget a provoqué une hausse des coûts d'emprunt de l'État et des taux hypothécaires.

La récente faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis et le sauvetage du Crédit Suisse par UBS en Europe ont également placé le secteur bancaire sous les feux de la rampe.

"Le système financier présente certainement des éléments de fragilité, mais nous ne nous attendons pas à une nouvelle crise bancaire ou de la dette souveraine", a déclaré M. Wilkinson.