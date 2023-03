La FDIC va relancer la vente de SVB et se rapproche d'un plan de démantèlement -sources

L'une des options envisagées par l'autorité de régulation est une procédure de vente de la banque privée de SVB, pour laquelle les offres sont attendues mercredi, selon l'une des sources, qui a requis l'anonymat car ces discussions sont confidentielles.

La banque privée, qui fait partie des activités de détail de SVB, s'adresse aux particuliers fortunés.

La FDIC lancera vendredi un appel d'offres pour la banque dépositaire de SVB, qui fait également partie de ses activités de détail et comprend tous les dépôts des consommateurs, dans le cadre d'une procédure d'enchères distincte, ont indiqué les sources, tout en précisant que les plans pourraient changer.

La FDIC n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les offres pour l'ensemble de SVB étaient attendues dimanche.

La FDIC, qui assure les dépôts et gère les redressements judiciaires, a déjà informé les banques qui proposaient des offres pour SVB et Signature Bank qu'elle envisageait de conserver certains des actifs des créanciers en faillite qui sont sous l'eau.

Reuters a rapporté plus tôt ce dimanche que les efforts de certaines banques régionales américaines pour lever des capitaux et apaiser les craintes concernant leur santé se heurtent aux inquiétudes des acheteurs et investisseurs potentiels concernant les pertes imminentes de leurs actifs.

Bloomberg News a fait état du projet de la FDIC de démanteler SVB plus tôt dans la journée de dimanche.