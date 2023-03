La société mère de la Silicon Valley Bank n'a pas accès aux archives de la banque

SVB Financial étudie des options, y compris une vente potentielle en cas de faillite, pour ses activités de capital-risque et de banque d'investissement, qui n'ont pas été incluses dans la reprise de SVB par la FDIC. Mais sa faillite au titre du chapitre 11 a connu un début "difficile" en raison d'une rupture de coopération avec la banque relais mise en place pour reprendre les activités de SVB, selon une déclaration déposée dimanche par le directeur de la restructuration de SVB Financial, William Kosturos, devant le tribunal des faillites des États-Unis.

SVB Financial n'a pas d'employés propres, et les employés de la nouvelle banque "ont coupé l'accès" à une grande partie des "livres, dossiers, fichiers, systèmes électroniques et employés clés" de SVB Financial, selon M. Kosturos.

M. Kosturos a indiqué que SVB Financial s'efforçait de rétablir l'accès.

SVB Financial s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites vendredi, environ une semaine après que les autorités bancaires californiennes ont fermé la Silicon Valley Bank, la plus grande faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008.

La FDIC tente de vendre SVB et pourrait demander le démantèlement du créancier en faillite.

La mise sous séquestre de la FDIC a supprimé la principale source de liquidités de SVB Financial et la majeure partie de son infrastructure commerciale, tout en déclenchant des défauts de paiement sur la dette de SVB Financial, ce qui a contraint l'entreprise à la faillite, selon des documents judiciaires.

Les documents judiciaires de SVB Financial font état de 19 milliards de dollars d'actifs, de 2,2 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents de liquidités, et de 3,4 milliards de dollars de dettes. Environ 15,5 milliards de dollars de la valeur des actifs de SVB Financial ont été attribués à l'activité bancaire de SVB qui a été saisie par les autorités de régulation.

SVB Capital, la branche de la société spécialisée dans le capital-risque et l'investissement en crédit, gère environ 9,5 milliards de dollars d'argent d'autres investisseurs, répartis dans 30 fonds d'investissement communs, selon la déclaration de M. Kosturos.

Ces fonds d'investissement comprennent des fonds de capital-risque directs qui investissent dans des entreprises, des fonds de fonds qui investissent dans d'autres fonds de capital-risque, et des fonds de dette qui fournissent des prêts et d'autres solutions de financement aux startups.

SVB Securities est une banque d'investissement qui fournit des services financiers aux entreprises de santé et de technologie, selon la déclaration de Kosturos.

Dans les documents qu'elle a déposés au tribunal dimanche, SVB Financial a également formulé plusieurs demandes visant à assurer le bon fonctionnement de ses activités pendant sa faillite, notamment en demandant l'autorisation de conserver ses comptes bancaires existants et de continuer à payer les services fournis par les employés de SVB.