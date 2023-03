LONDRES, 12 mars (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a dit dimanche travailler avec le Premier ministre, Rishi Sunak, et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, pour "éviter ou minimiser les dommages" au Royaume-Uni liés à la chute de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB).

"Nous avons travaillé à un rythme soutenu tout au long du week-end et de la nuit", a déclaré Jeremy Hunt à Sky News. "Nous présenterons très prochainement des projets visant à garantir que les entreprises soient en mesure de répondre à leurs besoins de trésorerie et de payer leur personnel".

Le ministre a ajouté que la priorité était de trouver une "solution à long terme qui minimise, voire évite complètement, les pertes subies par certaines des entreprises (britanniques) les plus prometteuses".

La faillite brutale de SVB Financial Group, acteur majeur du financement des start-up et entreprises technologiques américaines, a été la plus importante dans le secteur bancaire aux Etats-Unis depuis la crise financière de 2008.

La société de conseil Rothschild & Co étudie des options pour la branche britannique, Silicon Valley Bank UK Limited, ont déclaré des sources samedi à Reuters. Dans un communiqué, la BoE a annoncé son intention de demander à la justice de soumettre l'établissement britannique à la procédure d'insolvabilité.

Reprenant les déclarations de la banque centrale, Jeremy Hunt a toutefois souligné que, dans l'ensemble, Silicon Valley Bank avait une présence limitée en Royaume-Uni et n'assurait aucune fonction essentielle au système financier. (Andrew MacAskill et William Schomberg, version française Laetitia Volga)