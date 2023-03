Le Royaume-Uni et la Banque d'Angleterre facilitent la vente de SVB UK à HSBC

La Banque d'Angleterre a déclaré que le système bancaire britannique dans son ensemble restait sûr, solide et bien capitalisé.

"Cela garantit que les dépôts des clients sont protégés et qu'ils peuvent effectuer leurs opérations bancaires normalement, sans l'aide du contribuable", a déclaré M. Hunt dans un communiqué lundi. "Je suis heureux que nous soyons parvenus à une solution dans un délai aussi court.

"HSBC est la plus grande banque d'Europe, et les clients de SVB UK doivent se sentir décrochés par la force, la sécurité et la sûreté que cela leur apporte."

La faillite spectaculaire de SVB Financial Group, qui se concentre sur les startups technologiques, a été la plus importante faillite bancaire aux États-Unis depuis la crise financière de 2008.

Elle menaçait d'avoir un impact significatif sur les entreprises technologiques britanniques, étant donné l'importance du créancier pour certains clients, et plus de 250 dirigeants d'entreprises technologiques britanniques avaient averti que sa faillite représentait une "menace existentielle" pour le secteur.