Le Trésor américain étudie les moyens de renforcer davantage la stabilité financière, selon M. Adeyemo

M. Adeyemo a déclaré que les "mesures décisives" prises par le Trésor, la Réserve fédérale et la Federal Deposit Insurance Corporation pour protéger les déposants de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank et assurer la liquidité des autres banques avaient stabilisé le système bancaire, mais qu'il convenait de réexaminer les défaillances des banques.

"Il est important que nous réexaminions les défaillances des deux banques en question afin de nous assurer que nous disposons d'un ensemble de règles et de procédures pour le système bancaire qui continue à protéger notre économie et les déposants dans tout le pays", a déclaré M. Adeyemo lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce hispanique des États-Unis.

"Nous continuons bien sûr à surveiller la situation actuelle et à envisager les mesures à prendre pour renforcer la stabilité financière de l'Amérique", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

M. Adeyemo a souligné l'importance des petites et moyennes banques communautaires et des institutions de dépôt appartenant à des minorités pour les communautés de couleur, compte tenu de leur capacité à atteindre les communautés mal desservies, et a déclaré que l'administration Biden s'engageait à protéger ces institutions.

"Nous savons que les petites banques - celles qui auraient été les plus menacées sans les mesures que nous avons prises - jouent un rôle essentiel dans l'accès au capital des communautés hispaniques et des autres communautés de couleur", a-t-il déclaré.