Le personnel de la Silicon Valley Bank s'est vu proposer 45 jours de travail à un salaire 1,5 fois supérieur - Courriel de la FDIC

Les employés de la Silicon Valley Bank se sont vu proposer 45 jours d'emploi à 1,5 fois leur salaire par la Federal Deposit Insurance Corp, le régulateur qui a pris le contrôle du créancier en faillite vendredi, selon un courriel au personnel vu par Reuters.

Les travailleurs seront inscrits et recevront des informations sur les avantages sociaux au cours du week-end par la FDIC, et les détails des soins de santé seront fournis par l'ancienne société mère SVB Financial Group, a écrit la FDIC dans un courriel daté de vendredi et intitulé "Employee Retention" (rétention des employés). SVB employait 8 528 personnes à la fin de l'année dernière.

Il a été demandé au personnel de continuer à travailler à distance, à l'exception des travailleurs essentiels et des employés des succursales.

La FDIC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La Silicon Valley Bank a implosé après que les déposants, inquiets de la santé du créancier, se sont précipités pour retirer leurs dépôts. La ruée frénétique de deux jours sur la banque a surpris les observateurs et stupéfié les marchés, réduisant à néant plus de 100 milliards de dollars de la valeur marchande des banques américaines.