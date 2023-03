Le sauvetage d'une banque laisse la Fed dans l'embarras en ce qui concerne les taux d'intérêt

Les autorités américaines se sont donc portées au secours du système financier, provoquant la plus forte hausse des obligations à court terme depuis des décennies, alors que la Réserve fédérale pourrait ne pas relever ses taux la semaine prochaine, compte tenu des enjeux.

La journée asiatique a commencé en fanfare lorsque le Trésor et la Fed ont annoncé qu'ils couvriraient tous les déposants de la SVB, et pas seulement ceux qui se trouvent sous le plafond d'assurance de 250 000 dollars, bien que les détenteurs d'actions et d'obligations n'obtiendraient aucune aide.

Il en a été de même pour les déposants de la SignatureBank, basée à New York, qui a été liquidée au cours du week-end, ce qui constitue les deuxième et troisième plus grandes faillites de l'histoire bancaire des États-Unis.

Les autorités ont également annoncé un nouvel acronyme, le Bank Term Funding Program (BTFP), qui consentira des prêts d'une durée maximale d'un an à toute banque assurée par le gouvernement fédéral et éligible à la fenêtre d'escompte, en échange de garanties éligibles, notamment des bons du Trésor et des titres d'agences.

Les garanties seront évaluées au pair, sans décote, ce qui signifie que les banques peuvent utiliser des obligations qui se négocient en dessous de leur valeur comptable sans avoir à réaliser de pertes.

Il ne s'agit pas d'une garantie globale pour les déposants non assurés, mais l'espoir est clairement que cela empêchera les ruées sur d'autres institutions.

Cela a suffi à relancer les marchés à terme des actions américaines, mais les valeurs bancaires sont restées sous pression en Asie, l'indice des banques japonaises ayant chuté de près de 5 %.

Compte tenu de la pression exercée sur le système bancaire américain, les investisseurs se demandaient également si la Fed prendrait réellement le risque d'augmenter ses taux d'intérêt de 50 points de base la semaine prochaine.

Goldman Sachs n'a pas hésité à prédire une pause, même si elle prévoit toujours des hausses en mai, juin et juillet.

Les contrats à terme sur les Fed funds ont prolongé une hausse précoce pour éliminer complètement le risque de 50 points de base, alors qu'en temps utile, la semaine dernière, ce risque était évalué à 72 %.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont chuté de 19 points de base pour s'établir à 4,40 %, et ont même atteint 4,34 % à un moment donné. Cela a porté la chute depuis jeudi à un niveau stupéfiant de 66 points de base, soit la plus forte baisse en trois séances depuis le krach du lundi noir de 1987.

Cette baisse a pesé sur le dollar, tandis que l'euro a dépassé la résistance de 1,0700 dollar pour atteindre son plus haut niveau en quatre semaines.

Le mouvement a été contagieux, les marchés pariant désormais sur une pause de la banque centrale australienne en avril, tout en augmentant les chances d'une hausse de la Banque d'Angleterre.

La BCE devrait encore augmenter ses taux de 50 points de base cette semaine, mais elle devra au moins reconnaître les risques pour la stabilité financière, ce qui pourrait en faire une hausse dovish.

Cela promet également de compliquer sérieusement la réaction du marché aux données de l'IPC américain de mardi, où une surprise à la hausse placerait la Fed entre le marteau et l'enclume.

Il est à noter que les rendements des bons du Trésor à long terme ont en fait augmenté en Asie, peut-être parce que l'on craint qu'une Fed restreinte n'entraîne une hausse de l'inflation pendant plus longtemps.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, participe à la réunion de l'Eurogroupe à Bruxelles.

- Le président Joe Biden abordera la question de la crise bancaire et proposera peut-être des réglementations plus strictes.