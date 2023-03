Le volume des options de la "jauge de la peur" de Wall street atteint son plus haut niveau depuis 4 ans, alors que les actions des banques se vendent.

L'indice de volatilité Cboe, un indicateur basé sur les options et surnommé la "jauge de la peur" de Wall street, a bondi de 6,36 points à 28,97, avant de clôturer en hausse de 2,19 points à 24,8.

Les options VIX, utilisées par les traders pour parier sur la hausse ou la baisse de la volatilité des marchés boursiers dans les semaines et les mois à venir, ont changé de mains dans un volume important, avec quelque 2,36 millions de contrats échangés. C'est le volume le plus élevé depuis le début du 7 mai 2019, lorsque l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a effrayé les investisseurs.

Une grande partie du volume de vendredi était liée aux traders qui ont enregistré des bénéfices et ajusté leurs positions pour tenir compte des récents mouvements du marché, ont montré les données.

Les paris sur la hausse du VIX n'ont pas été aussi rentables que l'espéraient de nombreux opérateurs au cours de l'année écoulée, malgré la chute brutale du marché boursier. Selon certains investisseurs, cela s'explique par le fait que la volatilité a été supérieure à la normale, mais que le déclin du marché s'est étalé sur plusieurs semaines et plusieurs mois, au lieu de s'accompagner d'une soudaine pression à la vente.

Cette augmentation progressive de la volatilité a permis de maintenir le VIX en dessous de la barre des 40, un niveau associé à une grande peur sur le marché.

Vendredi, les opérateurs n'ont pas tardé à tirer parti de cette rare hausse de la volatilité.

"Au cours de l'année écoulée, le VIX n'a certainement pas évolué comme les gens le pensaient", a déclaré Matthew Tym, responsable du négoce des produits dérivés sur actions chez Cantor Fitzgerald. "Enfin, lors d'une journée comme celle-ci, les personnes qui ont des positions sur le VIX roulent parce qu'elles ont enfin gagné de l'argent sur le produit VIX.

Le roulement consiste à fermer une position existante et à réaliser des gains ou des pertes, tout en remplaçant les contrats fermés par de nouveaux contrats.

L'envolée de l'indice de volatilité vendredi est intervenue alors que les principaux indices boursiers de Wall street ont chuté vendredi, les investisseurs s'inquiétant de la santé des banques américaines après que les autorités de régulation ont dû fermer un créancier très médiatisé du secteur technologique.