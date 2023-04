Les bénéfices des banques de Wall street sous pression après la crise

Les bénéfices par action des six plus grandes banques américaines devraient baisser d'environ 10 % par rapport à l'année précédente, selon les estimations des analystes de Refinitiv I/B/E/S. Les banques commencent à publier leurs résultats le 14 avril.

L'accès aux dépôts bon marché, qui a gonflé pour les grandes banques lorsque les épargnants ont fui les petits créanciers dans le sillage de l'effondrement de la Silicon Valley Bank le mois dernier, a probablement stimulé les revenus nets d'intérêts pour les plus grandes banques, ont déclaré les analystes.

JPMorgan Chase & Co, la plus grande banque américaine, devrait sortir du lot car sa marge d'intérêt nette - les intérêts gagnés sur les prêts par rapport aux intérêts versés aux déposants - était plus élevée que celle de certaines de ses consœurs, selon les analystes.

Selon les estimations de Refinitiv I/B/E/S et les calculs de Reuters, la banque devrait annoncer une hausse de 30 % de son bénéfice par action, soutenue par une augmentation de près de 36 % de ses revenus nets d'intérêts.

Toutefois, le resserrement des conditions financières et le ralentissement de l'économie signifient que les banques sont confrontées à la perspective d'une croissance tiède des prêts et d'une détérioration du crédit, ce qui les oblige à augmenter les provisions pour pertes potentielles.

"Nous nous attendons à une saison des résultats difficile pour les banques", a déclaré David Chiaverini, analyste bancaire chez Wedbush Securities, dans une note.

Selon lui, les directions des banques deviendront plus défensives, en mettant en œuvre des mesures de liquidité qui pourraient conduire à des révisions à la baisse des revenus nets d'intérêts.

Les bénéfices devraient également être affectés par une nouvelle période de sécheresse pour les transactions et l'activité des marchés de capitaux, et certains analystes prévoient également un ralentissement des revenus de négociation. Ces tendances toucheraient particulièrement les grandes banques d'investissement telles que Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley.

Selon les analystes, les revenus de négociation, qui ont été positifs au cours des trimestres précédents, pourraient souffrir de la baisse des opérations sur actions au premier trimestre par rapport à l'année précédente, partiellement compensée par la vigueur des opérations sur titres à revenu fixe, devises et matières premières (FICC).

Le bénéfice par action de Goldman pourrait chuter d'un cinquième, pénalisé par les déboires de la banque d'investissement, après une baisse plus importante que prévu de 69 % du bénéfice du quatrième trimestre, pénalisé par les revenus de la gestion de patrimoine et les pertes de l'activité grand public.

Les six banques ont refusé de commenter les résultats et les prévisions à venir.

L'indice bancaire S&P 500 est en baisse de 14 % depuis le début de l'année.

(Graphique : Baisse des dépôts - https://www.reuters.com/graphics/BANKS-DEPOSITS/CHART/gdpzqnybovw/chart.png)

Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les banques gagnent plus d'argent sur les intérêts payés par les emprunteurs qu'elles n'en versent aux déposants.

Selon les estimations des analystes de Refinitiv I/B/E/S, les revenus nets d'intérêts des six plus grandes banques américaines devraient augmenter d'environ 30 % par rapport à l'année précédente.

Toutefois, les gains provenant des paiements d'intérêts pourraient être contrebalancés par des créances douteuses.

Ana Arsov, responsable de l'équipe bancaire nord-américaine de l'agence de notation Moody's Investors Service, a déclaré : "Il y aura encore des augmentations progressives des provisions cette année", en particulier pour l'immobilier commercial et potentiellement pour les cartes de crédit à la consommation.

Elle s'attend à un ralentissement des prêts dans des domaines tels que l'immobilier commercial et industriel, l'automobile et les prêts hypothécaires.

Les investisseurs examineront minutieusement les bilans afin de déterminer quels prêteurs ont attiré ou perdu des dépôts pendant la crise bancaire du mois de mars, tout en évaluant son impact sur les créanciers et l'économie américaine.

Les résultats donneront un aperçu de la facilité avec laquelle les créanciers peuvent financer leurs opérations et s'ils disposent d'une marge de manœuvre suffisante pour faire face aux chocs.

"Les craintes concernant les niveaux de capital et de liquidité des banques devraient persister au moins pendant les prochains mois en raison des tensions récentes", a déclaré Gennadiy Goldberg, stratège des taux d'intérêt américains chez TD Securities, lors d'une interview.

Estimations du bénéfice par action de Refinitiv I/B/E/S

Estimation T1 T1 2022

JPMorgan 3,42 $ 2,63

Goldman Sachs 8,6 $ 10,76

Wells Fargo 1,13 $ 0,88

Citigroup 1,70 $ 2,02

Bank of America 0,84 $ 0,8

Morgan Stanley 1,75 $ 2,02