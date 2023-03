Les contrats à terme augmentent sur les paris d'une pause probable dans la hausse des taux après l'effondrement de la SVB

Les contrats à terme sur le Nasdaq, à forte composante technologique, ont connu la plus forte hausse parmi les marchés de Wall street, alors que les rendements du Trésor américain sont tombés à leur plus bas niveau depuis un mois, certains investisseurs tablant désormais sur une pause dans les hausses de taux de la Fed en mars.

L'indice de référence S&P 500 a perdu 4,6 % la semaine dernière, enregistrant ainsi sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis septembre et effaçant la quasi-totalité de ses gains depuis le début de l'année.

Après une série d'événements dramatiques qui ont conduit à la fermeture de SVB Financial par les autorités de régulation américaines, les principaux indices de Wall street ont perdu plus de 1 % vendredi, le Nasdaq Composite accusant la plus forte baisse.

Après un week-end tendu, marqué par des réunions du conseil d'administration et des plans de financement d'urgence pour SVB, les autorités de régulation bancaire ont déclaré dimanche soir que les déposants de la Silicon Valley Bank, qui a été fermée vendredi, auraient accès à leurs fonds lundi.

La fermeture de la banque a fait suite à de fortes hausses des taux d'intérêt qui ont pénalisé ses clients et à l'échec d'une tentative de levée de fonds, ce qui a entraîné des retraits de dépôts.

Les investisseurs évaluent maintenant la possibilité que la banque centrale américaine maintienne ses hausses de taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion de politique générale les 21 et 22 mars, les analystes de Goldman Sachs ne s'attendant plus à une hausse des taux à la lumière des tensions récentes dans le secteur bancaire.

Les paris sur le marché monétaire ont également changé de manière spectaculaire à la suite de l'effondrement de SVB, les participants pariant désormais à 80,4 % sur une hausse des taux de 25 points de base en mars au lieu d'une augmentation de 50 points de base, les autres s'attendant à un statu quo.

Les projections d'un taux terminal ont également diminué, passant d'environ 5,5 % à 5,06 % d'ici juin.

Outre les développements liés aux retombées du SVB, les investisseurs attendent également des données cruciales sur l'inflation, prévues plus tard dans la semaine, pour obtenir plus d'indices sur les plans de resserrement monétaire de la Fed.

À 3:46 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 365 points, soit 1,14%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 60,25 points, soit 1,56%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 200,25 points, soit 1,69%.