Les contrats à terme chutent, SVB Financial prolongeant sa déroute, les données sur l'emploi sont attendues

Les principaux indices de Wall street ont enregistré des pertes importantes au cours de la séance précédente, après que la vente d'actions du créancier SVB Financial Group pour consolider son bilan a déclenché des craintes de tensions dans le secteur bancaire, effaçant plus de 80 milliards de dollars de valeur des actions des banques.

Les actions de SVB étaient en baisse de plus de 41 % dans les échanges avant bourse vendredi, après avoir chuté de plus de 60 % lors de la séance précédente, tandis que JPMorgan Chase & Co, Citigroup et Wells Fargo ont chuté de 0,6 % à 1,1 %.

Les trois principaux indices américains se dirigent vers des pertes hebdomadaires après que les messages hawkish du président de la Fed, Jerome Powell, ont alimenté les craintes que la banque centrale revienne à une forte hausse des taux lors de sa réunion de mars, après avoir réduit l'ampleur de ses augmentations de taux il y a un mois.

Les paris des traders se répartissent actuellement à parts presque égales entre les probabilités d'une hausse des taux de 25 pb et de 50 pb lors de la réunion de mars de la Fed, les taux étant considérés comme culminant à 5,48 % en juillet....

Après une forte augmentation des demandes d'allocations chômage la semaine dernière, qui a suscité l'espoir d'un assouplissement de la politique de la Fed, tous les regards sont désormais tournés vers les données relatives aux emplois non agricoles prévues à 8h30 ET, qui devraient indiquer un ralentissement de la croissance de l'emploi aux États-Unis le mois dernier, le taux de chômage restant à son niveau le plus bas depuis plus de cinq décennies.

Les chiffres devraient indiquer que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 205 000 en février, soit moins de la moitié des 517 000 emplois créés en janvier. Le taux de chômage devrait rester inchangé à 3,4 %, son niveau le plus bas depuis mai 1969.

"La vigueur des chiffres de l'emploi en janvier a surpris les marchés", a déclaré Mark Haefele, Chief Investment Officer, UBS Global Wealth Management, dans une note.

"Alors qu'une nouvelle surprise de cette ampleur semble peu probable, le rapport de février pourrait rester trop solide pour être confortable, du point de vue de la Fed."

À 5:35 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 127 points, soit 0,39%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 11,75 points, soit 0,3%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 4,5 points, soit 0,04%.

Parmi les autres valeurs, Gap Inc a chuté de 6,7 % dans les échanges avant bourse après que le fabricant de vêtements ait affiché une perte plus importante que prévu au quatrième trimestre et prévu des ventes annuelles inférieures aux estimations de Wall street, signalant un ralentissement de la demande.