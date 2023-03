Les experts soulignent le risque d'aléa moral lorsque les États-Unis interviennent dans la crise de la SVB

Après un week-end de discussions sur l'avenir du groupe financier SVB, propriétaire de SVB, les régulateurs bancaires ont dévoilé des plans de financement d'urgence pour la banque.

Le milliardaire Bill Ackman, gestionnaire de fonds spéculatifs, a écrit sur Twitter que si les autorités n'étaient pas intervenues, "nous aurions eu une crise bancaire des années 1930 qui se serait poursuivie lundi à la première heure, causant d'énormes dégâts économiques et des difficultés à des millions de personnes".

"D'autres banques feront probablement faillite malgré l'intervention, mais nous disposons désormais d'une feuille de route claire sur la manière dont le gouvernement les gérera.

Pourtant, en garantissant que les déposants ne perdraient pas d'argent, les autorités ont de nouveau soulevé la question de l'aléa moral, c'est-à-dire la suppression de l'incitation des gens à se prémunir contre le risque financier.

"Il s'agit d'un renflouement et d'un changement majeur dans la manière dont le système américain a été construit et dans ses incitations", a déclaré Nicolas Veron, chargé de recherche à l'Institut Peterson d'économie internationale de Washington. "Le coût sera répercuté sur tous ceux qui utilisent les services bancaires.

"Si tous les dépôts bancaires sont désormais assurés, pourquoi avez-vous besoin de banques ?

Par ailleurs, des responsables ont déclaré que les déposants de la Signature Bank de New York, que l'autorité de régulation financière de l'État de New York a fermée dimanche, seraient également indemnisés, sans perte pour le contribuable. Par ailleurs, la Réserve fédérale a facilité les emprunts des banques en cas d'urgence.

"Si la Fed soutient désormais toute personne confrontée à des difficultés liées aux actifs et aux taux, elle autorise de facto un assouplissement massif des conditions financières ainsi qu'un risque moral élevé", ont écrit Michael Every et Ben Picton, stratèges de la banque Rabobank, dans une note adressée à leurs clients.

ASSURANCE DES DÉPÔTS

Étant donné que seuls les premiers 250 000 dollars de chaque dépôt dans une banque américaine sont assurés par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l'effondrement de SVB la semaine dernière a fait craindre que ses petites entreprises clientes ne soient pas en mesure de payer leurs employés. Selon la FDIC, 89 % des quelque 200 milliards de dollars de dépôts détenus par SVB à la fin de l'année 2022 n'étaient pas assurés.

Les régulateurs ont désormais éliminé ce risque.

Mais ce faisant, "ils ont fait un pas de plus vers la démonstration qu'ils ne veulent pas laisser les marchés libres s'arranger d'eux-mêmes", a déclaré Kevin Muir, trader indépendant basé à Toronto.

Certains analystes ont déclaré que les mesures prises par les États-Unis ne constituaient pas un renflouement, car les actionnaires et les détenteurs de titres de créance non garantis de SVB ne seraient pas couverts.

"Il s'agit certainement d'un allègement du stress à court terme, et nous pourrons nous inquiéter plus tard de l'aléa moral et du laxisme de la réglementation", a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers dans le Connecticut, en faisant référence aux mesures prises par les autorités de régulation.

"Les détenteurs d'actions et d'obligations de SVB et de Signature sont probablement anéantis. C'est beaucoup d'argent qui s'est simplement évaporé, ce qui doit faire mal à quelqu'un. Cela ne dissipera pas complètement les inquiétudes concernant les autres banques qui pourraient être en difficulté."

Les mesures prises par les autorités de régulation ont fait grimper les cours des actions américaines dans les échanges asiatiques lundi, mais les investisseurs ont parié que, dans le contexte de la nervosité financière, une hausse des taux d'intérêt américains ce mois-ci n'était plus une certitude.