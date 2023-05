Les grandes banques ne font pas de grandes acquisitions, mais la FRC est une exception - Jerome Powell

Les régulateurs doivent suivre la loi de l'offre la moins chère, a déclaré M. Powell.

Les régulateurs ont saisi First Republic et vendu ses actifs à JPMorgan lundi, dans le cadre d'un accord visant à résoudre la plus grande faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008 et à tirer un trait sur les turbulences bancaires persistantes.

La Réserve fédérale a relevé mercredi ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage et a indiqué qu'elle pourrait suspendre d'autres augmentations.

M. Powell a déclaré que la résolution de First Republic constituait "une étape importante pour tirer un trait" sur une période de fortes tensions dans le système bancaire.

Il a ajouté qu'il était très attentif à ce qui se passe au niveau de la disponibilité du crédit et qu'il suivrait de près ce qui se passe dans le secteur bancaire.

M. Powell a ajouté que la rapidité de la ruée sur SVB devait être prise en compte dans la supervision et la réglementation.

Le créancier SVB Financial Group, qui exerçait ses activités sous le nom de Silicon Valley Bank, a été fermé par les autorités de régulation le 10 mars à la suite d'un effondrement soudain.