Les indicateurs de stress du marché commencent à clignoter à la suite de l'effondrement de la SVB

La semaine dernière, ce créancier axé sur les start-ups est devenu la plus grande banque à faire faillite depuis la crise financière de 2008, provoquant une onde de choc sur les marchés mondiaux.

Les régulateurs américains sont intervenus au cours du week-end pour garantir les dépôts de SVB, mais cela n'a guère rassuré les investisseurs sur l'absence de nouvelles retombées.

Les investisseurs ont revu à la baisse leurs attentes en matière de hausse des taux d'intérêt des banques centrales mondiales, et les valeurs bancaires ont de nouveau chuté.

Sur les marchés monétaires, un indicateur très surveillé du risque de crédit dans le système bancaire américain a légèrement augmenté lundi, tout comme d'autres indicateurs du risque de crédit dans la zone euro.

L'écart FRA-OIS, qui mesure l'écart entre l'accord de taux à terme à trois mois aux États-Unis et le taux de swap indexé au jour le jour, a atteint son niveau le plus élevé depuis le 21 février, à 11,4 points de base. Cet écart est largement considéré comme un indicateur du risque du secteur bancaire et une valeur plus élevée reflète une augmentation du risque lié aux prêts interbancaires.

"Il serait irréaliste de penser que les banques ne font pas preuve de plus de discernement quant aux personnes à qui elles vont prêter de l'argent", a déclaré Lyn Graham-Taylor, stratège senior en matière de taux chez Rabobank.

"La situation est relativement contenue aux États-Unis, mais bien sûr, il y aura des tensions dans le système bancaire lorsque les gens examineront les modèles d'entreprise des autres, se demandant si quelqu'un a un problème", a déclaré Mme Graham-Taylor.

Les valeurs bancaires américaines ont été mises à mal dans les premières heures de cotation. Un indice des principales actions bancaires a baissé de 8,3 %, sa plus forte chute en une journée depuis le début de la crise COVID-19 en mars 2020.

"Si les banques commencent à se montrer plus prudentes et que les normes de crédit se resserrent davantage, le risque de récession augmente", a déclaré Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management.

"Le risque le plus immédiat provient des États-Unis, mais dans les deux régions, des enquêtes trimestrielles montrent que les banques prévoient déjà de resserrer les normes de crédit. Le risque que ce resserrement devienne désordonné à un moment donné est désormais plus grand", a-t-il ajouté.

Les banques européennes se dirigeaient elles aussi vers leur plus forte baisse en un jour depuis un an, avec un recul de près de 10 %.

Les écarts de taux des swaps en euros, un autre indicateur de risque, se sont fortement accrus.

L'écart entre les taux de swap euro à deux ans et les rendements des obligations allemandes à deux ans s'est creusé d'environ 20 points de base pour atteindre 83 points de base, soit le niveau le plus élevé depuis le 11 novembre.

Les analystes ont déclaré que cela était le résultat d'une forte demande pour les obligations refuges.

Un swap spread mesure la prime sur la partie fixe d'un swap de taux d'intérêt, utilisé par les investisseurs pour se couvrir contre le risque de taux, par rapport aux rendements obligataires.

Graphique : Signes de stress - https://www.reuters.com/graphics/MARKETS-SWAPS/gkplwlrmxvb/chart.png

En Allemagne, les rendements des obligations à deux ans ont baissé de plus de 50 points de base, soit beaucoup plus que la baisse de 37 points de base des taux de swap.

Les swaps de devises, qui mesurent la demande des investisseurs non américains pour le dollar, autre valeur refuge, ont atteint leur niveau le plus élevé depuis près de cinq mois.

Les swaps à trois mois sur l'euro ont atteint moins 34 points de base, soit le niveau le plus élevé depuis la fin du mois d'octobre.

Aussi spectaculaires qu'aient été certains mouvements des prix des obligations et des actions lundi, les analystes s'accordent à dire qu'il est peu probable qu'il s'agisse d'une contagion directe de la part de SVB, mais plutôt d'un effet de sentiment.

"Ce mouvement que nous observons actuellement est plus une indication de stress qu'autre chose", a déclaré Piet Christiansen, analyste en chef à la Danske Bank.

Graphique : Changement radical dans les attentes de la Fed - https://www.reuters.com/graphics/MARKETS-FUTURES/egpbyorzdvq/chart.png