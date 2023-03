Les parlementaires américains vont examiner le relèvement du plafond de l'assurance des dépôts bancaires de la FDIC

"Je pense que le relèvement du plafond de l'assurance FDIC est une bonne chose", a déclaré la sénatrice démocrate Elizabeth Warren lors de l'émission "Face The Nation" de la chaîne CBS, en référence à la limite actuelle de 250 000 dollars par déposant fixée par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDA).

Interrogée sur le nouveau plafond, Mme Warren, membre de la commission bancaire du Sénat, a déclaré : "C'est une question que nous nous posons depuis longtemps : "C'est une question à laquelle nous devons répondre. S'agit-il de 2 millions de dollars, de 5 millions de dollars ? Est-ce 10 millions de dollars ? Les petites entreprises doivent pouvoir compter sur l'argent dont elles ont besoin pour payer les salaires et les factures d'électricité.

Mme Warren a refusé de parler des conversations qu'elle a eues avec l'administration Biden au sujet d'une telle mesure, mais elle a déclaré qu'un relèvement des plafonds d'assurance "est l'une des options qui doit être mise sur la table dès maintenant".

Le représentant républicain Patrick McHenry, président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, a déclaré qu'il s'efforcerait d'améliorer l'adéquation de l'assurance-dépôts de la FDIC, mais il a ajouté qu'il n'avait pas eu d'entretiens avec des représentants de l'administration Biden au sujet du relèvement du plafond.

"Ce que je ferai, sur le plan législatif et dans le cadre de ma fonction de surveillance, c'est de déterminer si nous devons ou non nous pencher sur le niveau des dépôts de la FDIC", a déclaré M. McHenry au cours de la même émission de la chaîne CBS.

Pendant la crise financière qui a éclaté en 2008, la FDIC a relevé le plafond des dépôts de 100 000 à 250 000 dollars et a temporairement garanti tous les dépôts afin de protéger les petites banques.

La pression exercée sur les banques de taille moyenne et de petite taille par les retraits de dépôts s'est poursuivie vendredi, malgré la décision de plusieurs grandes banques de déposer 30 milliards de dollars dans la First Republic Bank, une institution ébranlée par la faillite de Silicon Valley et de Signature.

Certains anciens responsables, dont l'ancienne directrice de la FDIC, Sheila Bair, ont déclaré que les régulateurs pourraient être amenés à réitérer une garantie générale temporaire sur tous les dépôts américains. En vertu de la loi de réforme financière Dodd-Frank, une telle mesure nécessite l'adoption par le Congrès d'une résolution d'approbation selon un calendrier accéléré.

Le Trésor américain n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. La semaine dernière, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré aux sénateurs que toute garantie supplémentaire des dépôts bancaires non assurés au-delà de ceux de la SVB et de la Signature Bank nécessiterait une détermination du risque systémique par elle-même, le président Joe Biden et des "supermajorités" des conseils d'administration de la Réserve fédérale et de la FDIC.

M. McHenry a déclaré qu'il souhaitait examiner les avantages et les inconvénients d'un relèvement des plafonds d'assurance des dépôts, "l'aléa moral lié à une prise de risque accrue dans le secteur financier, ainsi que l'impact sur les banques locales".

M. McHenry a ajouté qu'il était préoccupé par l'impact que le déclin des banques de proximité aurait sur la concurrence bancaire en général.

Le sénateur Chris Van Hollen, membre démocrate de la commission des finances du Sénat, a également déclaré à Fox News Sunday que le Congrès et les régulateurs devaient se pencher sur la question de la limite de 250 000 dollars, mais que toutes les banques ne devaient pas être "renflouées".

"La question se posera à l'avenir de savoir comment traiter les dépôts de plus de 250 000 dollars qui sont couverts ici. Mais le mécanisme à mettre en place, si nous le faisons, est une question qui reste à débattre", a déclaré M. Van Hollen.