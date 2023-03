Les prix du pétrole baissent alors que les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt ébranlent les investisseurs

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 15 cents, soit -0,18%, à 82,63 dollars le baril à 0132 GMT. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) ont plongé de 9 cents, soit -0,12 %, à 76,59 dollars le baril.

Le sentiment du marché était fragile car les inquiétudes concernant un nouveau resserrement monétaire par la Fed ont été exacerbées par les stocks élevés de pétrole brut aux États-Unis, ont observé les analystes de la banque ANZ dans une note lundi matin.

Un billet vert plus faible, qui rend le pétrole moins cher pour les détenteurs d'autres devises, a contribué à soutenir les prix du pétrole.

La faillite de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, basée à New York, ainsi que les inquiétudes concernant une éventuelle contagion ont entraîné une chute des actifs américains à la fin de la semaine dernière, ce qui a exercé une pression à la baisse sur le dollar. L'indice du dollar Index était en baisse de 0,2 % dans les échanges matinaux en Asie lundi.

Les commentaires du PDG de Saudi Aramco, Amin Nasser, sur la demande de pétrole brut de la Chine ont également apporté un peu de soutien.

"Si vous considérez l'ouverture de la Chine, la reprise des carburants pour avions et une capacité de réserve très limitée, nous parlons de 2 millions de barils, donc comme je l'ai dit, nous sommes prudemment optimistes à court et à moyen terme et le marché restera étroitement équilibré", a-t-il déclaré.

Ces commentaires font suite à l'annonce que Riyad et Téhéran ont accepté de rétablir leurs relations diplomatiques dans le cadre d'un accord négocié par la Chine, ouvrant potentiellement la voie à la reprise d'un accord nucléaire qui autoriserait les exportations de brut iranien actuellement interdites.

Le faible début de semaine du pétrole représente un ralentissement de l'élan positif de vendredi, lorsque les données sur l'emploi américain ont surpris à la hausse. Les données pour le mois de février ont dépassé les attentes avec une augmentation de 311 000 emplois non agricoles, par rapport aux attentes de 205 000 emplois ajoutés, selon un sondage Reuters.

Du point de vue de l'offre à moyen et long terme, la société de services énergétiques Baker Hughes Co a déclaré vendredi que les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel en activité pour une quatrième semaine consécutive, pour la première fois depuis juillet 2020.