Les startups indiennes ont déposé environ 1 milliard de dollars auprès de SVB, selon le ministre

Les régulateurs bancaires californiens ont fermé la Silicon Valley Bank (SVB) le 10 mars après une ruée sur le créancier, dont les actifs s'élevaient à 209 milliards de dollars à la fin de l'année 2022.

Les déposants ont retiré jusqu'à 42 milliards de dollars en une seule journée, ce qui a rendu la banque insolvable. Le gouvernement américain est finalement intervenu pour veiller à ce que les déposants aient accès à tous leurs fonds.

"La question est de savoir comment faire passer les startups au système bancaire indien, plutôt que de dépendre du système bancaire transfrontalier complexe des États-Unis avec toutes ses incertitudes au cours du mois à venir". a déclaré Rajeev Chandrashekhar, ministre d'État indien chargé des technologies, tard jeudi soir, lors d'une discussion sur les espaces Twitter.

Selon ses estimations, des centaines de startups indiennes ont placé plus d'un milliard de dollars de leurs fonds à la SVB, a déclaré M. Chandrashekhar.

M. Chandrashekhar a rencontré plus de 460 parties prenantes cette semaine, y compris des startups affectées par la fermeture de la SVB, et a déclaré qu'il avait transmis leurs suggestions à la ministre des finances, Nirmala Sitharaman.

Les banques indiennes pourraient proposer une ligne de crédit garantie par des dépôts aux startups qui ont des fonds dans SVB, en utilisant ceux-ci comme garantie, a déclaré M. Chandrashekhar, citant l'une des suggestions qu'il a transmises à la ministre des finances.

L'Inde possède l'un des plus grands marchés de startups au monde, dont beaucoup ont atteint des valorisations de plusieurs milliards de dollars ces dernières années et ont reçu le soutien d'investisseurs étrangers, qui ont fait des paris audacieux sur le numérique et d'autres activités technologiques.